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СМИ: Микки Рурк снова встречается с русской девушкой

23 ноября
2019 год

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23 ноября 2019
67-летний Микки Рурк – настоящий ценитель красоты русских женщин. Он неоднократно встречался с русскими девушками: ему приписывали романы с моделями Александрой Волковой и Евгенией Володиной. На одной из них он собирался жениться. Ради 33-летней манекенщицы Анастасии Макаренко актер даже начал учить русский язык, познакомился с ее родителями, но, к сожалению, не срослось.

СМИ: Микки Рурк снова встречается с русской девушкой
фото: Микки Рурк и Анастасия Макаренко

На днях в СМИ появилась информация, что Микки Рурк снова закрутил роман с русской девушкой. Журналистам уже удалось разузнать, что избранницу актера зовут Ольга. На днях Рурк с новой девушкой посетил ресторан Cipriani S.A. в Нью-Йорке.

СМИ: Микки Рурк снова встречается с русской девушкой

По словам очевидцев, актер весь вечер обнимал свою спутницу. А когда он отлучился, девушка стала с кем-то разговаривать по телефону по-русски. Инсайдеры так же отметили, что Ольга намного младше актера, на вид ей «от 23 до 26».
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СМИ: Микки Рурк снова встречается с русской девушкой фотографии
СМИ: Микки Рурк снова встречается с русской девушкой фотографии
СМИ: Микки Рурк снова встречается с русской девушкой фотографии
СМИ: Микки Рурк снова встречается с русской девушкой фотографии
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