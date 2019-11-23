СМИ: Микки Рурк снова встречается с русской девушкой

67-летний Микки Рурк – настоящий ценитель красоты русских женщин. Он неоднократно встречался с русскими девушками: ему приписывали романы с моделями Александрой Волковой и Евгенией Володиной. На одной из них он собирался жениться. Ради 33-летней манекенщицы Анастасии Макаренко актер даже начал учить русский язык, познакомился с ее родителями, но, к сожалению, не срослось.
фото: Микки Рурк и Анастасия Макаренко
На днях в СМИ появилась информация, что Микки Рурк снова закрутил роман с русской девушкой. Журналистам уже удалось разузнать, что избранницу актера зовут Ольга. На днях Рурк с новой девушкой посетил ресторан Cipriani S.A. в Нью-Йорке.
По словам очевидцев, актер весь вечер обнимал свою спутницу. А когда он отлучился, девушка стала с кем-то разговаривать по телефону по-русски. Инсайдеры так же отметили, что Ольга намного младше актера, на вид ей «от 23 до 26».