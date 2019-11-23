«Он заслуживает лучшего»: Эльза Патаки о расставании Лиама Хемсворта и Майли Сайрус

Расставание Майли Сайрус
и Лиама Хемсворта
стало неожиданностью не только для фанатов, но и для близких пары. 10 лет отношений, внезапные перерывы, свадьба – все это вместе с ними переживали и их родные.
Родственники Лиама много лет общались с Майли, приняли ее в семью. Но когда они узнали об измене, отвернулись от нее. На днях по этому поводу высказалась Эльза Патаки
, жена Криса Хемсворта
, на пресс-конференции в Мадриде.
«Брат моего мужа… После десяти лет отношений, за которыми вы все наблюдали, Лиам немного расстроен, но хорошо справляется. Он сильный парень и заслуживает самого лучшего. Я думаю, он заслуживает гораздо лучшего»
, - отметила Эльза.
Известно, что после расставания Лиам уехал к брату в Австралию. У Криса и Эльзы в Байрон-Бей большой дом на побережье, в котором они живут с тремя детьми.
«В семье мы всегда находим поддержку. Лиам приехал к Крису, чтобы восполнить силы»
, - сказала жена Криса Хемсворта.
Ранее Эльза дружила с Майли. Три года назад они даже сделали одинаковые татуировки. Однако после такого поступка певицы Эльза прекратила общение с ней.
Лиам Хемсворт уже нашел себе новую девушку в Австралии. Он встречается с начинающей австралийской актрисой Мэддисон Браун
. Майли Сайрус, в свою очередь, закрутила роман с поп-исполнителем Коди Симпсоном
.