Валерия возглавит движение в защиту закона о домашнем насилии

С новой силой разгораются споры вокруг поправок к закону о домашнем насилии. В минувшую пятницу в закон добавили поправку, которая запрещает «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле». В пресс-центре Общественной службы новостей прошла пресс-конференция, на которой соавтор законопроекта, депутат Госдумы Оксана Пушкина
заявила, что движение в защиту закона о борьбе с домашним насилием возглавит 51-летняя певица Валерия
.
«Вчера был очень любопытный звонок в 12 часов ночи. Мне звонит Валерия. Я очень ждала, что кто-то из публичных людей возглавит эту кампанию. Мне этого реально не хватало. Когда о законопроекте ей сообщила дочь, она решила подключиться. Валерия сказала мне, что готова возглавить движение в защиту закона. Это уже большой перелом в ментальности людей, потому что еще сама Валерия долгие годы не могла сама никуда постучаться. У нее рядом не было кризисного центра. У нее была церковь, куда она сбегала»
, — сказала Пушкина.
По мнению самой Валерии, не раз признававшейся в том, что она много лет была жертвой домашнего насилия, создание кризисных центров необходимо, при этом в регионах есть соответствующие статьи расходов.
На шоу «Секрет на миллион» артистка объяснила, почему после развода с композитором Александром Шульгиным
она находилась в постоянном страхе за себя и своих детей. По её словам, муж не только выпивал, но и употреблял наркотики. А однажды он ударил Валерию ножом в ногу: «Мы просто сидели. И в какой-то момент его просто взбесило. Клянусь, это была просто безобидная беседа. Я даже испугаться не успела. Он даже глазом не повел. А я поскакала на одной ноге. Дочери Ане было тогда всего две недели»
.
Никто из близких певицы не знал, что происходит на самом деле. Родные и коллеги догадывались, но никто не мог представить, как далеко это зашло. Когда певица решила развестись с Александром, ей пришлось увезти детей подальше. Бывший супруг оставил ее без денег и жилья. Нынешний муж исполнительницы Иосиф Пригожин
недавно выступил за то, что необходимо совершенствовать законодательство, которое защищает женщин и детей от домашних тиранов.