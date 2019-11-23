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Валерия возглавит движение в защиту закона о домашнем насилии

23 ноября
2019 год

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23 ноября 2019
С новой силой разгораются споры вокруг поправок к закону о домашнем насилии. В минувшую пятницу в закон добавили поправку, которая запрещает «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле». В пресс-центре Общественной службы новостей прошла пресс-конференция, на которой соавтор законопроекта, депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что движение в защиту закона о борьбе с домашним насилием возглавит 51-летняя певица Валерия.

Валерия возглавит движение в защиту закона о домашнем насилии

«Вчера был очень любопытный звонок в 12 часов ночи. Мне звонит Валерия. Я очень ждала, что кто-то из публичных людей возглавит эту кампанию. Мне этого реально не хватало. Когда о законопроекте ей сообщила дочь, она решила подключиться. Валерия сказала мне, что готова возглавить движение в защиту закона. Это уже большой перелом в ментальности людей, потому что еще сама Валерия долгие годы не могла сама никуда постучаться. У нее рядом не было кризисного центра. У нее была церковь, куда она сбегала», — сказала Пушкина.

По мнению самой Валерии, не раз признававшейся в том, что она много лет была жертвой домашнего насилия, создание кризисных центров необходимо, при этом в регионах есть соответствующие статьи расходов.

Валерия возглавит движение в защиту закона о домашнем насилии

На шоу «Секрет на миллион» артистка объяснила, почему после развода с композитором Александром Шульгиным она находилась в постоянном страхе за себя и своих детей. По её словам, муж не только выпивал, но и употреблял наркотики. А однажды он ударил Валерию ножом в ногу: «Мы просто сидели. И в какой-то момент его просто взбесило. Клянусь, это была просто безобидная беседа. Я даже испугаться не успела. Он даже глазом не повел. А я поскакала на одной ноге. Дочери Ане было тогда всего две недели».

Никто из близких певицы не знал, что происходит на самом деле. Родные и коллеги догадывались, но никто не мог представить, как далеко это зашло. Когда певица решила развестись с Александром, ей пришлось увезти детей подальше. Бывший супруг оставил ее без денег и жилья. Нынешний муж исполнительницы Иосиф Пригожин недавно выступил за то, что необходимо совершенствовать законодательство, которое защищает женщин и детей от домашних тиранов.
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Валерия возглавит движение в защиту закона о домашнем насилии фотографии
Валерия возглавит движение в защиту закона о домашнем насилии фотографии
Валерия возглавит движение в защиту закона о домашнем насилии фотографии
Валерия возглавит движение в защиту закона о домашнем насилии фотографии
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