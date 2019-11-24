«Феминизм — это противоестественно»: Елизавета Боярская не видит причин для борьбы за женские права

Елизавета Боярская дала интервью изданию «Комсомольская правда», в котором рассказала о своем отце и детях, а также поделилась мнением по поводу феминизма
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На вопрос о том, чем же звезда похожа на отца
, Елизавета призналась, что они оба страдают от своей безотказности: «Я и папа не умеем говорить «нет». Только недавно научилась отказывать людям. Мне всегда казалось, что я могу обидеть человека. Например, опаздываю на самолет, а ко мне подходит поклонник и просит сделать фото или дать автограф. У папы тоже есть такая черта, он очень деликатный»
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В беседе с журналистом Елизавета не обошла стороной и горячую тему феминизма. Актриса объяснила, почему не поддерживает это движение: «Сейчас женщины занимают равные места с мужчинами. Если вы хотите заниматься бизнесом или какой-то другой карьерой и вы в этом убедительны - пожалуйста. Но не надо об этом кричать на каждом шагу. Хотя природой не зря придумано, что женщина должна рожать детей, а мужчина в это время добывает еду»
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В этом году Елизавета Боярская снова стала мамой. Актриса поделилась своим опытом материнства и рассказала, в чем разница в воспитании второго ребенка: «Со вторым ребенком пришла уверенность, уже нет опасения и лишних переживаний. Я перестала быть растерянной, и бессонные ночи больше так не беспокоят. Только покой и гармония. Воспитывать детей — это двойное счастье. У моих мальчиков сложились хорошие отношения, несмотря на большую разницу в возрасте, им друг с другом здорово»
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Актриса призналась, что для нее семья — это самая большая радость в жизни. Но в то же время звезда искренне любит свою профессию, театр и репетиции: «В семье ты тот, кто ты есть на самом деле. Я люблю заниматься с детьми, играть с ними, валяться и дурачиться. В первые месяцы после родов мне давали перерыв в театре, чтобы я могла побыть с малышом»
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