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«Мне тяжело и больно было смотреть»: Вдова пожарного с Чернобольской АЭС дала интервью об аварии и о сериале «Чернобыль»

24 ноября
2019 год

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24 ноября 2019
В вышедшем весной этого года сериале «Чернобыль» рассказаны частные истории свидетелей катастрофы, большинство из которых позаимствованы из книги Светланы Алексеевич «Чернобыльская молитва». В частности, сериал, как и книга, начинается с истории Людмилы Игнатенко - вдовы пожарного Василия Игнатенко, члена первой бригады, приехавшей тушить пожар на ЧАЭС.

«Мне тяжело и больно было смотреть»: Вдова пожарного с Чернобольской АЭС дала интервью об аварии и о сериале «Чернобыль»

Выход сериала поднял новую волну интереса к аварии и пережившим эту катастрофу свидетелям. В результате чего Людмиле пришлось покинуть Киев, о чем она рассказала в интервью каналу BBC.

«Начались атаки на квартиру. И до такой степени дошло, что журналисты подставляли ногу в двери и записывали интервью. Но о чем говорить, если я о фильме ничего не знала? Я узнала по рекламе, что обо мне идет фильм, - призналась она, - Я была настолько разбита и убита. У меня не было свободной секунды, были звонки за звонками. Из-за того, что меня лишили покоя, мне пришлось съехать со своей квартиры в Киеве».

Людмилу вовсе не порадовала экранизация: «Когда я узнала, что это будет фильм про меня, мне было и обидно, и неприятно. Почему не спросить меня, не поговорить со мной, не подготовить меня как человека?»

«Мне тяжело и больно было смотреть»: Вдова пожарного с Чернобольской АЭС дала интервью об аварии и о сериале «Чернобыль»

Оказалось, что Людмила не хотела делится своей историей даже со Светланой Алексиевич - настояли родители погибшего мужа, которым она не смогла отказать. Книгу Людмила смогла заставить себя прочитать лишь через несколько лет после публикации. Когда два года назад с ней связались представители HBO с предложением стать консультантом в создании фильма о Чернобыле, Людмила согласилась, ни о чём не подозревая. Она думала, что её роль в этом процессе ограничится уточнениями некоторых деталей и ответами на вопросы. О том, что её личная история экранизирована, Людмила узнала уже из рекламы сериала.

«Да, говорили, что центральная нервная система поражена полностью. Но я этого не понимала. Я думала: «Ну подумаешь, будет немного нервный, ну подумаешь, будет без волос».« А если не отрастут», спрашивал Вася? Я говорю: «Да будем платочком вытирать, экономия шампуня». Мы смеялись, шутили, у нас не было в мыслях, что это идет к какому-то завершению. Это вообще страх. Мне настолько тяжело было смотреть, мне настолько больно было. И эта ложь в фильме. Очень много кадров несправедливых, неправильных. Показали в фильме, что Вася кричит, истерит. Но он у меня был настолько терпеливым, спокойным и уравновешенным. У него не было истерики. Мы были молодые, веселые, просто мы не думали об этом».

На момент катастрофы Людмила была беременна, но она не отходила от своего мужа до самой его смерти. В результате чего она потеряла ребёнка: «Почему я сидела у своего мужа, зная, что я беременна? А как я могла покинуть своего мужа, скажите мне? Я считала, что мой ребёнок защищён внутри меня - насколько мы были не осведомлены, что такое радиация, что такое страшная экология».

Также Людмила Игнатенко рассказала, что в октябре 1986 года ей пришло предупреждение из МВД о том, что к ней придут дипломаты из пяти стран с предложением уехать. От нее требовалось ответить, что все хорошо, и она никуда уезжать не хочет. Что она и сделала: «Это были Канада, Америка, Германия. Но я не согласилась, потому что меня предупредили».

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фильмы
Чернобыль

фотографии >>
«Мне тяжело и больно было смотреть»: Вдова пожарного с Чернобольской АЭС дала интервью об аварии и о сериале «Чернобыль» фотографии
«Мне тяжело и больно было смотреть»: Вдова пожарного с Чернобольской АЭС дала интервью об аварии и о сериале «Чернобыль» фотографии
«Мне тяжело и больно было смотреть»: Вдова пожарного с Чернобольской АЭС дала интервью об аварии и о сериале «Чернобыль» фотографии
«Мне тяжело и больно было смотреть»: Вдова пожарного с Чернобольской АЭС дала интервью об аварии и о сериале «Чернобыль» фотографии
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