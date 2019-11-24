Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ирина Гринёва вышла замуж в десятый раз

24 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
24 ноября 2019
Свадьба – волшебный и долгожданный день в жизни женщины. Свадебное платье, хлопоты, подарки, все вместе делает этот день незабываемым, и каждая желает, чтобы он не заканчивался, а повторялся снова и снова.
Ирина Гринёва и Максим Шабалин решили не останавливаться на простых мечтаниях, а воплотить их в жизнь. В этом году российская актриса театра и кино выходит замуж уже в десятый раз. Формально Ирина выходила замуж дважды: первым мужем был режиссёр Андрей Звягинцев, а вторым стал чемпион мира и Европы по фигурному катанию Максим Шабалин, за которого актриса вышла в 2010 году.

Ирина Гринёва вышла замуж в десятый раз

Пара настолько сильно влюблена друг в друга, что каждый год в день своего венчания Максим и Ирина заново играют свадьбу.
«Это уже наша девятая свадьба. Это традиция - каждый год играть свадьбу. Даже когда кажется, что наверное в этот раз уж никак — время, усталость, столько дел... Но приближается заветное число, и понятно, что нет, нужна свадьба. Просто необходима! Помню, на третью годовщину нашей свадьбы мы поругались и не хотели отмечать. Тогда собрались друзья и позвонили нам: «Вы как хотите, но мы тут в ресторане справляем вашу свадьбу, приезжайте». Для меня это всегда волшебный день. Да, это круто: новое предложение, я все так же думаю, а потом соглашаюсь, новое свадебное платье, хлопоты, подарки, пожелания — и мы жених и невеста!»рассказала Гринева в своём Инстаграме.
версия для печати
Ссылки по теме
Ирина Гринева поддерживает свое здоровье путем голодания
Поиск по меткам
любовьсоцсети
персоны
Ирина ГринёваАндрей Звягинцев

фотографии >>
Ирина Гринёва вышла замуж в десятый раз фотографии
Ирина Гринёва вышла замуж в десятый раз фотографии
Ирина Гринёва вышла замуж в десятый раз фотографии
Ирина Гринёва вышла замуж в десятый раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Давид Бабаев
24 ноября ушёл из жизни актёр Давид Бабаев.

День рождения >>

Анна Геллер
Мария Козакова
Виктор Коршунов
Наталья Крачковская
Елена Мироненко
Светлана Светикова
Виктор Сергачёв
Андрей Смоляков
Денис Шведов
Гарретт Диллахант
Билли Конноли
Эмир Кустурица
Тьерри Лермит
Кэтрин Хейгл
Ширли Хендерсон
Ален Шаба
все родившиеся 24 ноября >>

Афиша кино >>

Новые времена
драма, комедия, мелодрама
США, 1936
Большая поэзия
криминальный фильм
Россия, 2019
Прекрасная эпоха
драма, комедия
Франция, 2019
Первая любовь
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, приключения, триллер
Япония, Великобритания, 2019
Атлантика
драма, мелодрама, социальная драма
Бельгия, Сенегал, Франция, 2019
Достать ножи
детектив, драма, комедия, мистика, триллер
США, 2019
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2019
Мозг.Эволюция
Россия, 2019
Предатель
драма, криминальный фильм, социальная драма
Бразилия, Германия, Италия, Франция, 2019
Тварь
драма, триллер, фильм ужасов
Россия, 2019
Тёмная сторона
триллер, фильм ужасов
США, 2018
Фабрика грёз
драма, комедия, мелодрама
Германия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен