Ирина Гринёва вышла замуж в десятый раз

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Людмила Игнатенко не знала, что о ней снимут сериал

«Мне тяжело и больно было смотреть»: Вдова пожарного с Чернобольской АЭС дала интервью об аварии и о сериале «Чернобыль»

24 ноября

«Феминизм — это противоестественно»: Елизавета Боярская не видит причин для борьбы за женские права

По мнению актрисы, они уже и так у всех есть