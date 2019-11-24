Ирина Гринёва вышла замуж в десятый раз

Свадьба – волшебный и долгожданный день в жизни женщины. Свадебное платье, хлопоты, подарки, все вместе делает этот день незабываемым, и каждая желает, чтобы он не заканчивался, а повторялся снова и снова.
Ирина Гринёва
и Максим Шабалин
решили не останавливаться на простых мечтаниях, а воплотить их в жизнь. В этом году российская актриса театра и кино выходит замуж уже в десятый раз. Формально Ирина выходила замуж дважды: первым мужем был режиссёр Андрей Звягинцев
, а вторым стал чемпион мира и Европы по фигурному катанию Максим Шабалин, за которого актриса вышла в 2010 году.
Пара настолько сильно влюблена друг в друга, что каждый год в день своего венчания Максим и Ирина заново играют свадьбу.
«Это уже наша девятая свадьба. Это традиция - каждый год играть свадьбу. Даже когда кажется, что наверное в этот раз уж никак — время, усталость, столько дел... Но приближается заветное число, и понятно, что нет, нужна свадьба. Просто необходима! Помню, на третью годовщину нашей свадьбы мы поругались и не хотели отмечать. Тогда собрались друзья и позвонили нам: «Вы как хотите, но мы тут в ресторане справляем вашу свадьбу, приезжайте». Для меня это всегда волшебный день. Да, это круто: новое предложение, я все так же думаю, а потом соглашаюсь, новое свадебное платье, хлопоты, подарки, пожелания — и мы жених и невеста!»
— рассказала Гринева в своём Инстаграме
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