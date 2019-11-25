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25 ноября 2019
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Замороженные: Анна Хилькевич, Екатерина Вилкова и Сергей Пенкин
Замороженные: Анна Хилькевич, Екатерина Вилкова и Сергей Пенкин
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25 ноября 2019
23 ноября в московском кинотеатре Октябрь состоялась премьера мультфильма
«Холодное сердце 2»
- продолжения
необъяснимо популярной бесконфликтной сказки про двух сестёр и их детские травмы
.
Среди первых зрителей мультфильма были замечены
Андрей Мерзликин
с семьей,
Екатерина Вилкова
с детьми,
Елена Летучая
,
Анна Хилькевич
с дочерью,
Лиза Моряк
и другие.
фото: Анна Хилькевич с дочерью
фото: Андрей Мерзликин с семьёй
фото: Екатерина Агеева и Лиза Моряк
фото: Екатерина Вилкова с детьми
фото: Сергей Пенкин с племянницами
«Холодное сердце 2»
в прокате с 28 ноября 2019 года
.
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