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Замороженные: Анна Хилькевич, Екатерина Вилкова и Сергей Пенкин

25 ноября
2019 год

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25 ноября 2019
23 ноября в московском кинотеатре Октябрь состоялась премьера мультфильма «Холодное сердце 2» - продолжения необъяснимо популярной бесконфликтной сказки про двух сестёр и их детские травмы.

Среди первых зрителей мультфильма были замечены Андрей Мерзликин с семьей, Екатерина Вилкова с детьми, Елена Летучая, Анна Хилькевич с дочерью, Лиза Моряк и другие.

Замороженные: Анна Хилькевич, Екатерина Вилкова и Сергей Пенкин
фото: Анна Хилькевич с дочерью

Замороженные: Анна Хилькевич, Екатерина Вилкова и Сергей Пенкин
фото: Андрей Мерзликин с семьёй

Замороженные: Анна Хилькевич, Екатерина Вилкова и Сергей Пенкин
фото: Екатерина Агеева и Лиза Моряк

Замороженные: Анна Хилькевич, Екатерина Вилкова и Сергей Пенкин
фото: Екатерина Вилкова с детьми

Замороженные: Анна Хилькевич, Екатерина Вилкова и Сергей Пенкин
фото: Сергей Пенкин с племянницами

«Холодное сердце 2» в прокате с 28 ноября 2019 года.

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Замороженные: Анна Хилькевич, Екатерина Вилкова и Сергей Пенкин фотографии
Замороженные: Анна Хилькевич, Екатерина Вилкова и Сергей Пенкин фотографии
Замороженные: Анна Хилькевич, Екатерина Вилкова и Сергей Пенкин фотографии
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