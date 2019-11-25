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Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова

25 ноября
2019 год

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25 ноября 2019
Отгремели предновогодние вечеринки, но Москва и не думала замирать в ожидании собственно праздников. Премьеры, открытия бутиков, бал дебютанток и вечеринки - в нашем традиционном легкомысленном обзоре.

15 ноября в Москве прошёл вечер итальянского бренда Alberta Ferretti, гостями которого стали Мария Кожевникова, Ингеборга Дапкунайте, Рената Литвинова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Ингеборга Дапкунайте

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Мария Кожевникова

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Рената Литвинова

18 ноября в Москве состоялся девятый ежегодный «Бал дебютанток», организованный журналом «Tatler», среди гостей которого были замечены Юлия Бордовских, Михаил Боярский, Тина Канделаки и Александр Стриженов.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Александр Стриженов с дочерью Сашей

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Юлия Бордовских

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Тина Канделаки

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Михаил Боярский и Лариса Луппиан с сыном и внучкой

19 ноября в московском торговом центре «Времена года» состоялось торжественное открытие первого в России поп-ап-бутика Bvlgari. Среди гостей вечера были замечены Светлана Ходченкова, Елена Захарова, Лиза Арзамасова, Дарья Екамасова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Светлана Ходченкова

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Алена Чехова

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Лиза Арзамасова

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Елена Захарова

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Дарья Екамасова

С 20 по 22 ноября на последнем этаже московского небоскреба на Мосфильмовской гремели вечеринки по случаю открытия pop-up-клуба La Maison Rémy Martin. Серию вечеринок, на которых повыбали Дарья Мороз, Нино Нинидзе, Ингрид Олеринская и многие другие, открыл Дмитрий Нагиев

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Дмитрий Нагиев

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Дарья Мороз

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Нино Нинидзе

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Юлия Волкова

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Александра Ребенок

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Ингрид Олеринская

А Сергей Бурунов с Сергеем Минаевым предложили гостям стать частью паблик-тока о роли команды в истории персонального успеха, после чего увлекли аудиторию литературными чтениями.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Сергей Бурунов и Сергей Минаев

24 ноября в Лондоне стартовала IV Неделя российского кино, церемония открытия которой состоялась в самом крупном британском кинотеатре ODEON Luxe Leicester Square, где проходят все королевские, мировые и европейские премьеры. Фестиваль открылся мировой премьерой фильма Клима Шипенко «Холоп», представить который приехал режиссёр и исполнительница одной из ролей Мария Миронова. Также на открытии фестиваля побывали Светлана Камынина, Дмитрий Дюжев, Софья Донианц и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Мария Миронова, Соня Карпунина и Клим Шипенко с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Мария Миронова

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Дмитрий Дюжев с женой и сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова
фото: Светлана Камынина

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Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова фотографии
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