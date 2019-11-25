Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и Мария Миронова

Отгремели предновогодние вечеринки, но Москва и не думала замирать в ожидании собственно праздников. Премьеры, открытия бутиков, бал дебютанток и вечеринки - в нашем традиционном легкомысленном обзоре.
С 20 по 22 ноября на последнем этаже московского небоскреба на Мосфильмовской гремели вечеринки по случаю открытия pop-up-клуба La Maison Rémy Martin. Серию вечеринок, на которых повыбали Дарья Мороз, Нино Нинидзе, Ингрид Олеринская и многие другие, открыл Дмитрий Нагиев
фото: Дмитрий Нагиев
фото: Дарья Мороз
фото: Нино Нинидзе
фото: Юлия Волкова
фото: Александра Ребенок
фото: Ингрид Олеринская
А Сергей Бурунов с Сергеем Минаевым предложили гостям стать частью паблик-тока о роли команды в истории персонального успеха, после чего увлекли аудиторию литературными чтениями.
фото: Сергей Бурунов и Сергей Минаев
24 ноября в Лондоне стартовала IV Неделя российского кино, церемония открытия которой состоялась в самом крупном британском кинотеатре ODEON Luxe Leicester Square, где проходят все королевские, мировые и европейские премьеры. Фестиваль открылся мировой премьерой фильма Клима Шипенко«Холоп», представить который приехал режиссёр и исполнительница одной из ролей Мария Миронова. Также на открытии фестиваля побывали Светлана Камынина, Дмитрий Дюжев, Софья Донианц и другие.
фото: Мария Миронова, Соня Карпунина и Клим Шипенко с дочерью