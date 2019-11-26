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«Люди судят меня и не понимают моего выбора»: Элизабет Бэнкс рассказала о суррогатном материнстве

26 ноября
2019 год

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26 ноября 2019
Элизабет Бэнкс дала интервью, в котором рассказала, как стала мамой с помощью суррогатного материнства. Актриса заявила, что пошла на этот шаг из-за проблем с бесплодием. Бэнкс чувствует осуждение со стороны общественности за то, что родила не сама.

«Люди судят меня и не понимают моего выбора»: Элизабет Бэнкс рассказала о суррогатном материнстве

Элизабет отметила, что не обязана оправдываться перед теми, кто не понимает ее поступка. Она также благодарна за то, что эта история может помочь кому-то быть менее одиноким.

«Люди судят меня и не понимают моего выбора. Но не думаю, что я должна всем что-то объяснять. Если моя история помогает кому-то чувствовать себя менее одиноким, я благодарна за это».

При этом мама двоих детей успешно строит карьеру — снимается в кино и сама выступает режиссером. Недавно она закончила работу над новыми «Ангелами Чарли». По словам Бэнкс, она не боится совмещать материнство и карьеру. Элизабет даже привлекает к процессу съемок своих детей.

«Мне нравится вовлекать детей в работу. Я не боюсь показаться им работающей матерью. Моя мама тоже работала, и она привила мне невероятную трудовую этику. На съемочной площадке у меня открытая политика в отношении воспитания детей, я не отделяю их от работы. Это все старые стереотипы. Я беру сыновей на съемки и показываю другим женщинам, что так можно и что это нормально. Я отбрасываю все правила, потому что хочу быть со своими детьми».
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«Люди судят меня и не понимают моего выбора»: Элизабет Бэнкс рассказала о суррогатном материнстве фотографии
«Люди судят меня и не понимают моего выбора»: Элизабет Бэнкс рассказала о суррогатном материнстве фотографии
«Люди судят меня и не понимают моего выбора»: Элизабет Бэнкс рассказала о суррогатном материнстве фотографии
«Люди судят меня и не понимают моего выбора»: Элизабет Бэнкс рассказала о суррогатном материнстве фотографии
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