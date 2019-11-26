«Люди судят меня и не понимают моего выбора»: Элизабет Бэнкс рассказала о суррогатном материнстве

Элизабет Бэнкс
дала интервью, в котором рассказала, как стала мамой с помощью суррогатного материнства. Актриса заявила, что пошла на этот шаг из-за проблем с бесплодием. Бэнкс чувствует осуждение со стороны общественности за то, что родила не сама.
Элизабет отметила, что не обязана оправдываться перед теми, кто не понимает ее поступка. Она также благодарна за то, что эта история может помочь кому-то быть менее одиноким.
«Люди судят меня и не понимают моего выбора. Но не думаю, что я должна всем что-то объяснять. Если моя история помогает кому-то чувствовать себя менее одиноким, я благодарна за это».
При этом мама двоих детей успешно строит карьеру — снимается в кино и сама выступает режиссером. Недавно она закончила работу над новыми «Ангелами Чарли»
. По словам Бэнкс, она не боится совмещать материнство и карьеру. Элизабет даже привлекает к процессу съемок своих детей.
«Мне нравится вовлекать детей в работу. Я не боюсь показаться им работающей матерью. Моя мама тоже работала, и она привила мне невероятную трудовую этику. На съемочной площадке у меня открытая политика в отношении воспитания детей, я не отделяю их от работы. Это все старые стереотипы. Я беру сыновей на съемки и показываю другим женщинам, что так можно и что это нормально. Я отбрасываю все правила, потому что хочу быть со своими детьми»
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