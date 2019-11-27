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«Если я верю своему другу, это не значит, что я не поддерживаю женщин»: Скарлетт Йоханссон вновь встала на защиту Вуди Аллена

27 ноября
2019 год

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27 ноября 2019
После того, как 34-летняя приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу рассказала о своем детстве, обвинив режиссера в домогательствах, многие звезды Голливуда отказались с ним сотрудничать. Однако нашлись и защитники режиссера. Скарлетт Йоханссон , ранее заявившая, что верит Аллену, вновь коснулась этой резонансной истории. 

«Если я верю своему другу, это не значит, что я не поддерживаю женщин»: Скарлетт Йоханссон вновь встала на защиту Вуди Аллена

Йоханссон заявила, что обсуждала с Алленом скандал и поверила его доводам о собственной невиновности. Актриса подчеркнула, что не собирается отказываться от своих слов.

«Я не политик и не могу искажать свое отношение к разным вещам. Не хочу редактировать свои слова, отказываться от них, менять. Не могу так жить. Иначе не буду собой. Такая целостность личности может не нравиться окружающим людям. Они имеют полное право реагировать на мои слова по-своему. Опасно сдерживать себя из-за страха чужой реакции».

Приемная дочь Вуди Аллена осудила актрису за поддержку режиссера. Скарлетт сообщила, что она отнюдь не отказывается от возможности поддерживать женщин, однако в то же время считает нужным проявить заботу о собственном друге, которому верит.

«Думаю, другая сторона имеет свою точку зрения. Я не знаю. Говорю лишь о собственных чувствах. Это мой опыт. Знаю не больше, чем любой другой человек. Вуди — мой друг. Но у меня нет другого понимания всей этой истории, кроме как дружеских отношений с ним. Если я верю своему другу, это не значит, что я не поддерживаю женщин». 
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«Если я верю своему другу, это не значит, что я не поддерживаю женщин»: Скарлетт Йоханссон вновь встала на защиту Вуди Аллена фотографии
«Если я верю своему другу, это не значит, что я не поддерживаю женщин»: Скарлетт Йоханссон вновь встала на защиту Вуди Аллена фотографии
«Если я верю своему другу, это не значит, что я не поддерживаю женщин»: Скарлетт Йоханссон вновь встала на защиту Вуди Аллена фотографии
«Если я верю своему другу, это не значит, что я не поддерживаю женщин»: Скарлетт Йоханссон вновь встала на защиту Вуди Аллена фотографии
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