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Андрей Кончаловский рассказал о состоянии здоровья дочери Маши

27 ноября
2019 год

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27 ноября 2019
Андрей Кончаловский стал гостем программы «Познер» на Первом канале, где впервые за долгое время рассказал о состоянии здоровья дочери Маши, получившей в 2013 году черепно-мозговую травму в результате аварии. Напомним, что во время отдыха во Франции режиссёр с женой Юлией Высоцкой и двумя детьми попали в автомобильную аварию, в которой больше всех пострадала Маша - девочка впала в кому на два года.

Андрей Кончаловский рассказал о состоянии здоровья дочери Маши

В 2015 году Маша вышла из комы и сейчас находится на реабилитации. Но никаких деталей о состоянии здоровья Юлия и Андрей не раскрывают. Единственное, что известно со слов старшего сына режиссёра Егора Кончаловского - Маша медленно, но верно идёт на поправку.

Андрей Кончаловский рассказал о состоянии здоровья дочери Маши

В беседе с Владимиром Познером Андрей Кончаловский выразил твёрдое намерение сделать всё, чтобы дочь выздоровела: «У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима».

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Андрей Кончаловский рассказал о состоянии здоровья дочери Маши фотографии
Андрей Кончаловский рассказал о состоянии здоровья дочери Маши фотографии
Андрей Кончаловский рассказал о состоянии здоровья дочери Маши фотографии
Андрей Кончаловский рассказал о состоянии здоровья дочери Маши фотографии
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