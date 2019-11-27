Любовь Толкалина показала своего таинственного возлюбленного из Лондона

С тех пор, как стало известно, что Любовь Толкалина
рассталась с Егором Кончаловским
, в прессе время от времени появлялись неподтверждённые слухи о новых романах актрисы.
Последний мнимый избранник Толкалиной, ведущий передачу «Поедем, поедим!» Джон Уоррен
сам спровоцировал слух о романе, распространяясь о своих чувствах к актрисе. Но Любовь опровергла его слова, заявив, что болтливость Уоррена положила конец их дружбе
.
Но сегодня актриса решила покончить со слухами и пересудами, опубликовав в Инстаграме совместное фото
с неизвестным мужчиной, сопроводив его комментарием: «Ночь. Мы. Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами: мое сердце уже четыре года живет в самом центре the capital of Great Britain»
.
Что ж, как минимум со старыми слухами актриса покончила. Теперь все будут гадать, кто же этот таинственный житель Лондона, встревоживший сердце Толкалиной.