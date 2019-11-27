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Любовь Толкалина показала своего таинственного возлюбленного из Лондона

27 ноября
2019 год

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27 ноября 2019
С тех пор, как стало известно, что Любовь Толкалина рассталась с Егором Кончаловским, в прессе время от времени появлялись неподтверждённые слухи о новых романах актрисы.

Любовь Толкалина показала своего таинственного возлюбленного из Лондона

Последний мнимый избранник Толкалиной, ведущий передачу «Поедем, поедим!» Джон Уоррен сам спровоцировал слух о романе, распространяясь о своих чувствах к актрисе. Но Любовь опровергла его слова, заявив, что болтливость Уоррена положила конец их дружбе.

Любовь Толкалина показала своего таинственного возлюбленного из Лондона

Но сегодня актриса решила покончить со слухами и пересудами, опубликовав в Инстаграме совместное фото с неизвестным мужчиной, сопроводив его комментарием: «Ночь. Мы. Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами: мое сердце уже четыре года живет в самом центре the capital of Great Britain».
Что ж, как минимум со старыми слухами актриса покончила. Теперь все будут гадать, кто же этот таинственный житель Лондона, встревоживший сердце Толкалиной.
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Любовь Толкалина показала своего таинственного возлюбленного из Лондона фотографии
Любовь Толкалина показала своего таинственного возлюбленного из Лондона фотографии
Любовь Толкалина показала своего таинственного возлюбленного из Лондона фотографии
Любовь Толкалина показала своего таинственного возлюбленного из Лондона фотографии
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