Ченнинг Татум судится с Дженной Дьюэнн за опеку над дочерью

Но до сих пор супруги не разрешили проблему с опекой над шестилетней дочерью Эверли. Согласно документам дочь должна проводить одинаковое количество времени с матерью и с отцом. Однако Ченнинг был вынужден обратиться в суд из-за того, что Дженна не соблюдает это условие. С помощью суда актёр хочет добиться более детального соглашения об опеке, в котором будет прописано согласованное расписание встреч с дочерью в будние дни и праздники.
«Из-за наших с Дженной постоянно меняющихся рабочих графиков между нами случались конфликты. Хочется, чтобы оба родителя проводили одинаковое количество времени с дочерью» - с таким аргументом Ченнинг обратился в суд.
Согласно таблоиду TMZ Ченнинг хочет составить документ, в котором будут распределены и прописаны их с Дженной «смены» во все каникулы и праздники, включая дни рождения дочери, часть из которых она будет проводить с отцом, а часть - с матерью. Также актёр хочет иметь возможность брать дочь на съёмки и сопряженные с его работой мероприятия, аргументируя это желанием передать дочери бесценный опыт: «Дженне и мне повезло, что у нас есть работа, которая предоставляет нам бесценный опыт. Я хочу поделиться своим опытом с Эверли и показать ей ее возможности».