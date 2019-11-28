Сьюзен Сарандон использует свои травмы в политических целях

На днях папарацци засняли Сьюзен Сарандон
c огромным черно-фиолетовым синяком вокруг правого глаза. Эта деталь моментально привлекла внимание общественности, которая принялась гадать, что же случилось с актрисой.
Как хорошо, что у всех у нас теперь есть Интернет, обеспечивающий прямую связь кумиров с обеспокоенными поклонниками. Сьюзен поспешила успокоить общественность, опубликовав в Инстаграме объяснительную с яркими иллюстрациями
. А заодно воспользовалась случаем, чтобы привлечь внимание обеспокоенной общественности к проблемам гораздо большего масштаба.
«Поскользнулась, а в результате - сотрясение, перелом носа, ушиб колена. Так что, по всей видимости, я не смогу пойти на встречу с сенатором Сандерсом в Нью-Гемпшире. Ужасно жаль, что я пропущу эту возможность, но напишу здесь то, что мне хотелось сказать на этой встрече.
Ситуация экстренная. Спросите учёных, фермеров, обитателей морских вод. Спросите всех тех, кто потерял свои дома из-за ураганов, наводнений и пожаров. Спросите бесчисленный поток «климатических» беженцев, а также жителей городов Флинт, Сан Хуан и резервации Стэндинг-Рок. Положение чрезвычайное. Спросите матерей, потерявших своих детей в опиоидной эпидемии или из-за цен на инсулин. Спросите матерей, потерявших своих детей в результате стрельбы в школах, церквях, в их собственных спальнях. Спросите всех, кто был разлучен со своими семьями на границе, или тех, кто был разлучен со своими любимыми из-за несправедливой, расисткой, корыстной тюремной системы. Это чрезвычайная ситуация - когда у нашей молодежи нет надежды на получение образования и на воплощение мечты из-за непогасимых студенческих займов. Когда учителя вынуждены искать источники дополнительного заработка, и когда 40 часов честного труда в неделю все равно оставляют тебя на границе бедности. Когда гомофобия, исламофобия, трансфобия и расизм забирают жизни - это чрезвычайная ситуация»
.
Таким образом актриса попыталась агитировать своих подписчиков и всех, кто прочитает ее послание, голосовать за сенатора Берни Сандерса, который намерен вновь побороться за пост президента США в 2020 году. А чтобы до всех окончательно дошло, почему за Берни Сандерсом будущее, спустя три дня Сарандон опубликовала еще один снимок
, свидетельствующий о том, что актриса быстро идёт на поправку.
Но главное не снимок, а мастерство Сарандон в построении логических связей - актриса сопроводила фотографию вот таким комментарием: «Мне повезло. У меня есть Medicare
(государственная медицинская страховка для людей старше 65 лет, инвалидов и людей с хроническими заболеваниями почек - прим. ред.), которая покрывает мои визиты в больницу. Каждый заслуживает того же. Ни каких-то доступов, путей и вариантов. M4A
(сокращенно от Medicare For All - предлагаемая Сандерсом программа медицинского страхования, финансируемая из государственного бюджета и, соответственно, доступная всем гражданам вне зависимости от их возраста и достатка) экономит деньги»
.