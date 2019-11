Сьюзен Сарандон использует свои травмы в политических целях

На днях папарацци засняли Сьюзен Сарандон c огромным черно-фиолетовым синяком вокруг правого глаза. Эта деталь моментально привлекла внимание общественности, которая принялась гадать, что же случилось с актрисой.Как хорошо, что у всех у нас теперь есть Интернет, обеспечивающий прямую связь кумиров с обеспокоенными поклонниками. Сьюзен поспешила успокоить общественность, опубликовав в Инстаграме объяснительную с яркими иллюстрациями . А заодно воспользовалась случаем, чтобы привлечь внимание обеспокоенной общественности к проблемам гораздо большего масштаба.Таким образом актриса попыталась агитировать своих подписчиков и всех, кто прочитает ее послание, голосовать за сенатора Берни Сандерса, который намерен вновь побороться за пост президента США в 2020 году. А чтобы до всех окончательно дошло, почему за Берни Сандерсом будущее, спустя три дня Сарандон опубликовала еще один снимок , свидетельствующий о том, что актриса быстро идёт на поправку.Но главное не снимок, а мастерство Сарандон в построении логических связей - актриса сопроводила фотографию вот таким комментарием:(государственная медицинская страховка для людей старше 65 лет, инвалидов и людей с хроническими заболеваниями почек - прим. ред.),(сокращенно от Medicare For All - предлагаемая Сандерсом программа медицинского страхования, финансируемая из государственного бюджета и, соответственно, доступная всем гражданам вне зависимости от их возраста и достатка)