Джулию Робертс обвинили в смерти сестры

На днях жених покойной единоутробной сестры Джулии Робертс
, Джон Дилбек, дал откровенное интервью изданию Radar.online
. В нем он обвинил Джулию в смерти своей невесты.
Возлюбленный покойной рассказал, что Робертс не только шутила над лишним весом сестры, но и называла ее наркоманкой. Это и спровоцировало затяжную депрессию Нэнси и самоубийство.
«Джулия годами издевалась над Нэнси. Она смеялась над ее излишним весом. Да к тому же еще и рассказывала всем, что ее сестра — законченная наркоманка. А это было неправдой. Когда-то давно Нэнси и правда курила «травку». Но ничего более серьезного она никогда не употребляла. И я могу это доказать. А в результате наговоров и издевок Джулии у Нэнси развилась тяжелая депрессия, которая и стоила ей жизни!»
Молодой человек отметил, что причиной такого поведения Робертс могла быть ревность. Джулия, по его мнению, просто безумно завидовала Нэнси из-за того, что та была очень близка с их общей мамой Бетти.
Слухи о том, что Робертс косвенно причастна к гибели сестры ходили и раньше. После самоубийства Нэнси нашли ее предсмертную записку на трех страницах, в которой она обвинила Джулию в собственной депрессии.