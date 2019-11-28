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Лайфстайл Джулию Робертс обвинили в смерти сестры Жених покойной рассказал о том, как актриса над ней издевалась

Новости кино Кинематографисты за съёмки полнометражных фильмов на фоне Москвы смогут получить 9 млн рублей Финансовая поддержка картин с хронометражем менее 52 минут составит от 1 до 3 млн рублей.

Рецензии на фильмы «Достать ножи»: Острый на язык фильм про глуповатого детектива Райан Джонсон написал убийство

Новости кино Константин Богомолов два года будет снимать только для Start Режиссёр заключил договор с видеосервисом, согласно которому создаст для него сериалы и фильмы.

Обзор сериалов Вокруг света: 9 зарубежных сериалов, которые вы могли пропустить От драмы до фантастики, от Германии до Мексики

Новости театра Марат Гацалов назначен главным режиссёром Пермской оперы К своим обязанностям известный театральный деятель приступит с 1 декабря.