Дженнифер Лопес представила собственный аромат

Недавно отметившая пятидесятилетие Дженнифер Лопес
представила новый парфюм.
Артистка уже в течение 17 лет выпускает духи под своим брендом. Несколько месяцев назад актриса, певица и модель выпустила новый продукт под названием «Promise», а на днях снялась в рекламной кампании в его поддержку.
Певица призналась, что ее вдохновляет женская сила, которую она черпает у матери Гваделупе, сестер Линды и Лесли, а также дочери Эммы. Они помогают ей верить в себя и уверенно идти вперед к своим целям, а также воплощать самые необыкновенные задумки.
В России собственный бренд косметики пока производит только певица и актриса Вера Брежнева
. Продукты «VERA», которые лично тестирует и использует Брежнева, можно приобрести по демократичной цене. Ранее она также представила собственную линейку обуви
.