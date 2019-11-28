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Дженнифер Лопес представила собственный аромат

28 ноября
2019 год

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28 ноября 2019
Недавно отметившая пятидесятилетие Дженнифер Лопес представила новый парфюм.

Дженнифер Лопес представила собственный аромат

Артистка уже в течение 17 лет выпускает духи под своим брендом. Несколько месяцев назад актриса, певица и модель выпустила новый продукт под названием «Promise», а на днях снялась в рекламной кампании в его поддержку.

Певица призналась, что ее вдохновляет женская сила, которую она черпает у матери Гваделупе, сестер Линды и Лесли, а также дочери Эммы. Они помогают ей верить в себя и уверенно идти вперед к своим целям, а также воплощать самые необыкновенные задумки.

В России собственный бренд косметики пока производит только певица и актриса Вера Брежнева. Продукты «VERA», которые лично тестирует и использует Брежнева, можно приобрести по демократичной цене. Ранее она также представила собственную линейку обуви.
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Дженнифер Лопес представила собственный аромат фотографии
Дженнифер Лопес представила собственный аромат фотографии
Дженнифер Лопес представила собственный аромат фотографии
Дженнифер Лопес представила собственный аромат фотографии
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