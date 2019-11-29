Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сын Олега Табакова вступился за Кристину Асмус

29 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
29 ноября 2019
Разговоры о нашумевшей сцене Кристины Асмус и Ивана Янковского из фильма «Текст» по-прежнему не утихают. Травля Кристины Асмус вынудила Павла Табакова вступиться за актеров, участвующих в постельных сценах. 24-летний Павел записал для интернет-портала видео, в котором подробно рассказал о технологии съемок постельных сцен.

Сын Олега Табакова вступился за Кристину Асмус

«Самое важное, что нужно понимать о постельных сценах: это не порно. Мы не спим с чужими мужьями и женами на съемочной площадке. И как бы правдоподобно ни выглядел секс на экране, это, скорее всего, хорошая актерская игра и талантливая съемочная группа. Поэтому, когда разразится следующий скандал по поводу очередной откровенной сцены, подумайте дважды. Скорее всего, это признак качественного кино».

Актер также уточнил, что часто в съемках постельных сцен участвуют дублеры. В случаях, когда актеры снимаются в секс-эпизодах сами, применяются специальные приспособления — накладки для гениталий, прокладки, накладные соски, белье телесного цвета и даже протезы.
версия для печати
Ссылки по теме
«Меня четвертуют за то, что я вообще этим делюсь»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями
«Травим Асмус!»: Кристина Асмус отреагировала на требования лишить её и Харламова родительских прав
«Переснимали по пять раз»: Кристина Асмус и Иван Янковский о постельных сценах в фильме «Текст»
Поиск по меткам
Звёздыоткровение
персоны
Кристина АсмусПавел ТабаковИван Янковский
фильмы
Текст

фотографии >>
Сын Олега Табакова вступился за Кристину Асмус фотографии
Сын Олега Табакова вступился за Кристину Асмус фотографии
Сын Олега Табакова вступился за Кристину Асмус фотографии
Сын Олега Табакова вступился за Кристину Асмус фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валентин Гидулянов
28 ноября ушёл из жизни художник-постановщик Валентин Гидулянов.
Стефан Данаилов
27 ноября ушёл из жизни болгарский актёр Стефан Данаилов.
Виктор Семенов
25 ноября умер артист театра на Таганке Виктор Семёнов.
Давид Бабаев
24 ноября ушёл из жизни актёр Давид Бабаев.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Евгений Куршинский
Марина Мальцева
Евгений Миронов
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Хулио Алеман
Конча Веласко
Эндрю Маккарти
Диего Рамос
Джефф Фэйи
Анна Фэрис
Дон Чидл
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Красный призрак
вестерн, военный фильм, драма
Россия, 2019
Новые времена
драма, комедия, мелодрама
США, 1936
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2019
Большая поэзия
криминальный фильм
Россия, 2019
Прекрасная эпоха
драма, комедия
Франция, 2019
Атлантика
драма, мелодрама, социальная драма
Бельгия, Сенегал, Франция, 2019
Первая любовь
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, приключения, триллер
Япония, Великобритания, 2019
Предатель
драма, криминальный фильм, социальная драма
Бразилия, Германия, Италия, Франция, 2019
Тварь
драма, триллер, фильм ужасов
Россия, 2019
Достать ножи
детектив, драма, комедия, мистика, триллер
США, 2019
Мозг.Эволюция
Россия, 2019
Тёмная сторона
триллер, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен