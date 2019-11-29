Сын Олега Табакова вступился за Кристину Асмус

Разговоры о нашумевшей сцене Кристины Асму
с и Ивана Янковского
из фильма «Текст»
по-прежнему не утихают. Травля Кристины Асмус
вынудила Павла Табакова
вступиться за актеров, участвующих в постельных сценах. 24-летний Павел записал для интернет-портала видео, в котором подробно рассказал о технологии съемок постельных сцен.
«Самое важное, что нужно понимать о постельных сценах: это не порно. Мы не спим с чужими мужьями и женами на съемочной площадке. И как бы правдоподобно ни выглядел секс на экране, это, скорее всего, хорошая актерская игра и талантливая съемочная группа. Поэтому, когда разразится следующий скандал по поводу очередной откровенной сцены, подумайте дважды. Скорее всего, это признак качественного кино»
.
Актер также уточнил, что часто в съемках постельных сцен участвуют дублеры. В случаях, когда актеры снимаются в секс-эпизодах сами, применяются специальные приспособления — накладки для гениталий, прокладки, накладные соски, белье телесного цвета и даже протезы.