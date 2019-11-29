Ностальгия: Дарья Егорова, Александр Рапопорт и Константин Соловьев

26 ноября в караоке-клубе «Синематограф» прошла презентация нового сезона проекта «Киноревю» с участием знаменитых российских актёров и певцов. В неформальной и дружеской атмосфере музыкального квартирника художественный руководитель Сергей Новожилов и продюсер Тарас Шевченко рассказали гостям об истории возникновения проекта и об обновленном формате «Киноревю».
фото: Тарас Шевченко и Сергей Новожилов
Корнями «Киноревю» уходит в юбилейный 15-й кинофестиваль «Амурская осень»: тогда гости и участники киносмотра завели привычку собираться каждый вечер на 7-ом этаже гостиницы «Юбилейная» и петь свои любимые песни из своих любимых кинофильмов в теплой дружеской компании.
На сегоднящний день проект «Киноревю» представляет собой сценический формат, объединяющий кино и театр, современные технологии и актёрское мастерство. Актёрское перевоплощение происходит на глазах зрителя, а усиливают эмоциональную окраску уникальные видеопроекции фрагментов самых известных советских фильмов, на которых выросло не одно поколение. То есть каждое выступление – это маленький спектакль, объединяющийся в одно большое целое – «Киноревю».
фото: Александр Рапопорт
Художественный руководитель проекта Сергей Новожилов считает, что ностальгия очень востребована у российского зрителя: «Российские зрители очень любят такую форму встречи с артистами. В советское время программы подобного формата были очень популярны и собирали полные залы театров, цирков и стадионов».