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Ностальгия: Дарья Егорова, Александр Рапопорт и Константин Соловьев

29 ноября
2019 год

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29 ноября 2019
26 ноября в караоке-клубе «Синематограф» прошла презентация нового сезона проекта «Киноревю» с участием знаменитых российских актёров и певцов. В неформальной и дружеской атмосфере музыкального квартирника художественный руководитель Сергей Новожилов и продюсер Тарас Шевченко рассказали гостям об истории возникновения проекта и об обновленном формате «Киноревю».

Ностальгия: Дарья Егорова, Александр Рапопорт и Константин Соловьев
фото: Тарас Шевченко и Сергей Новожилов

Корнями «Киноревю» уходит в юбилейный 15-й кинофестиваль «Амурская осень»: тогда гости и участники киносмотра завели привычку собираться каждый вечер на 7-ом этаже гостиницы «Юбилейная» и петь свои любимые песни из своих любимых кинофильмов в теплой дружеской компании.

На сегоднящний день проект «Киноревю» представляет собой сценический формат, объединяющий кино и театр, современные технологии и актёрское мастерство. Актёрское перевоплощение происходит на глазах зрителя, а усиливают эмоциональную окраску уникальные видеопроекции фрагментов самых известных советских фильмов, на которых выросло не одно поколение. То есть каждое выступление – это маленький спектакль, объединяющийся в одно большое целое – «Киноревю».

Ностальгия: Дарья Егорова, Александр Рапопорт и Константин Соловьев
фото: Александр Рапопорт

Художественный руководитель проекта Сергей Новожилов считает, что ностальгия очень востребована у российского зрителя: «Российские зрители очень любят такую форму встречи с артистами. В советское время программы подобного формата были очень популярны и собирали полные залы театров, цирков и стадионов».

Ностальгия: Дарья Егорова, Александр Рапопорт и Константин Соловьев
фото: Александр Морозов с супругой

Ностальгия: Дарья Егорова, Александр Рапопорт и Константин Соловьев
фото: Андрей Александрин

Среди гостей мероприятия были Александр Рапопорт, Анатолий Журавлев, Андрей Александрин, Константин Соловьев, Дарья Егорова и многие другие.

Ностальгия: Дарья Егорова, Александр Рапопорт и Константин Соловьев
фото: Дарья Егорова

Ностальгия: Дарья Егорова, Александр Рапопорт и Константин Соловьев
фото: Константин Соловьев с женой
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персоны
Андрей АлександринДарья ЕгороваАнатолий ЖуравлёвАлександр Морозов (IV)Сергей НовожиловАлександр РапопортКонстантин СоловьёвТарас Шевченко

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Ностальгия: Дарья Егорова, Александр Рапопорт и Константин Соловьев фотографии
Ностальгия: Дарья Егорова, Александр Рапопорт и Константин Соловьев фотографии
Ностальгия: Дарья Егорова, Александр Рапопорт и Константин Соловьев фотографии
Ностальгия: Дарья Егорова, Александр Рапопорт и Константин Соловьев фотографии
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