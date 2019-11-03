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Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев

3 ноября
2019 год

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3 ноября 2019
По древней американской традиции каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября все желающие могут нарядиться в самые невообразимые костюмы и начать ходить по соседям клянчить конфеты или тусоваться на вечеринках и пить согревающие напитки. Для жителей Голливудских холмов и их подражателей со всего мира Хэллоуин - мероприятие имиджевое. Количество костюмированных вечеринок в последнюю неделю октября ставит перед звёздами непростую задачу - выбрать несколько неповторимых и эффектных образов. Кино-Театр.ру собрал самые интересные перевоплощения 2019 года.

На маскарадном поприще последние лет десять всех превосходит немецкая модель Хайди Клум со своими легендарным ежегодным балом по случаю Хэллоуина. Будучи хозяйкой вечера, Хайди не жалеет времени и денег на эффектные перевоплощения - тем сложнее ей становится переплюнуть саму себя. Но пока что, надо признать, ей это удается. В этом году она устроила из своей трансформации целое шоу, позвав всех желающих посмотреть на чудеса пластического грима через витрину магазина Amazon в Нью-Йорке. На грим Хайди ушло более 12 часов, и модель предстала в образе потасканной жизнью инопланетянки, захватившей в рабство астронавта с Земли. В роли астронавта выступил муж Хайди, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев

Еще один любитель Хэллоуина - актёр Нил Патрик Харрис всегда подходит к выбору образа с юмором. В этом году Нил со своим супругом вышли в свет в образе сестер Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Нил Патрик Харрис и Дэвид Буртка

Каждый год актриса Джессика Альба с подругой Келли Сойер выбирают парные образы из кинематографа. В 2016 году подруги переоделись в не просыхающих героинь сериала «Красиво жить не запретишь», в прошлом году - в героев фильма «Джуно», а в этом году - в легендарный тандем «Тельма и Луиза».

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Джессика Альба и Келли Сойер

Актриса Кейт Бекинсейл была замечена в супермаркете в образе Холли Голайтли из фильма «Завтрак у Тиффани».

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Кейт Бекинсейл

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отдали дань золотому веку Голливуда, представ в образах Лоуренса Аравийского и Китти Паккард.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Майкл Дуглас и Кетрин Зета-Джонс

Брэдли Купер тоже вдохновился кино, выйдя с дочерью на улицу в костюме Миссис Даутфайр.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Брэдли Купер

Кевин Харт закосплеил Дуэйна «Скалу» Джонсона в его самый стильный период.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Кэвин Харт vs Дуэйн Джонсон

Жанель Моне появилась на одной из вечеринок в архетипическом образе обезглавленной невесты.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Жанель Моне

Дженсен Эклз не стал заморачиваться на концепте.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Дженсен Эклз

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Дженсен Эклз

Джессика Бил переоделась в Джастина Тимберлейка образца 1999 года - когда Джастин был солистом группы NSYNC.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Джессика Бил, Джастин Тимберлейк и N'Sync

Эван Питерс с певицей Холзи изобразили Сонни и Шер.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Эван Питерс и Холзи

Майли Сайрус попыталась сделать из Коди Симпсона Билли Айдола. Не то, чтобы это требовало в данном случае каких-то сверхусилий.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Майли Сайрус и Коди Симпсон

Нина Добрев и еще с десяток людей выбрали примером для подражания певицу Билли Айлиш.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Нина Добрев

А Бри Ларсон вспомнила молодость - свою и Бритни Спирc.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Бри Ларсон

Лиз Хёрли собралась убить Билла.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Элизабет Хёрли

А Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший - прокатиться назад в будущее.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший

Ну и, наконец, Ольга Бузова нашла вдохновение на поверхности актуального кинопроката, переодевшись в Джокера образца 2019 года.

Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев
фото: Ольга Бузова
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Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев фотографии
Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев фотографии
Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев фотографии
Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев фотографии
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