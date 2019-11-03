Напугай меня, если сможешь: Хайди Клум, Ольга Бузова и Нина Добрев

По древней американской традиции каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября все желающие могут нарядиться в самые невообразимые костюмы и начать ходить по соседям клянчить конфеты или тусоваться на вечеринках и пить согревающие напитки. Для жителей Голливудских холмов и их подражателей со всего мира Хэллоуин - мероприятие имиджевое. Количество костюмированных вечеринок в последнюю неделю октября ставит перед звёздами непростую задачу - выбрать несколько неповторимых и эффектных образов. Кино-Театр.ру собрал самые интересные перевоплощения 2019 года.
На маскарадном поприще последние лет десять всех превосходит немецкая модель Хайди Клум со своими легендарным ежегодным балом по случаю Хэллоуина. Будучи хозяйкой вечера, Хайди не жалеет времени и денег на эффектные перевоплощения - тем сложнее ей становится переплюнуть саму себя. Но пока что, надо признать, ей это удается. В этом году она устроила из своей трансформации целое шоу, позвав всех желающих посмотреть на чудеса пластического грима через витрину магазина Amazon в Нью-Йорке. На грим Хайди ушло более 12 часов, и модель предстала в образе потасканной жизнью инопланетянки, захватившей в рабство астронавта с Земли. В роли астронавта выступил муж Хайди, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц.
Еще один любитель Хэллоуина - актёр Нил Патрик Харрис всегда подходит к выбору образа с юмором. В этом году Нил со своим супругом вышли в свет в образе сестер Мэри-Кейт и Эшли Олсен.