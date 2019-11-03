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Квентин Тарантино назвал лучший фильм года

3 ноября
2019 год

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3 ноября 2019
Кинокритик Пит Хэммонд сообщил, какой фильм в этом году понравился больше всего режиссеру Квентину Тарантино. Об этом журналист написал в статье, опубликованной в издании The Deadline.

Квентин Тарантино назвал лучший фильм года

По словам Хэммонда, больше всего Тарантино впечатлил фильм «Капкан». Режиссер рассказал об этом во время встречи с журналистом.

«Тарантино сказал, что кино впечатлило его во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства», - отметил Пит Хэммонд.



В фильме «Капкан» режиссера Александра Ажа девушка Хейли едет спасать своего отца во Флориду, где бушует ураган. Вместе они оказываются в подвале старого дома, который медленно погружается под воду. Им приходится бороться в одиночку не только со стихией, но и с голодными аллигаторами. Ведь помощи ждать неоткуда.
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