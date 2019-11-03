Квентин Тарантино назвал лучший фильм года

Кинокритик Пит Хэммонд
сообщил, какой фильм в этом году понравился больше всего режиссеру Квентину Тарантино
. Об этом журналист написал в статье, опубликованной в издании The Deadline.
По словам Хэммонда, больше всего Тарантино впечатлил фильм «Капкан». Режиссер рассказал об этом во время встречи с журналистом.
«Тарантино сказал, что кино впечатлило его во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства»
, - отметил Пит Хэммонд.
В фильме «Капкан»
режиссера Александра Ажа
девушка Хейли едет спасать своего отца во Флориду, где бушует ураган. Вместе они оказываются в подвале старого дома, который медленно погружается под воду. Им приходится бороться в одиночку не только со стихией, но и с голодными аллигаторами. Ведь помощи ждать неоткуда.