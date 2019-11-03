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«Я в полнейшем шоке»: Кристина Асмус увидела свой портрет на надгробной плите

3 ноября
2019 год

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3 ноября 2019
1 ноября Кристина Асмус поделилась с подписчиками шокирующей новостью. Актриса рассказала, что на выставке «Некрополь 2019» представили надгробие с ее изображением.

«Я в полнейшем шоке»: Кристина Асмус увидела свой портрет на надгробной плите

«Вчера в Москве на выставке ритуальных услуг «Некрополь 2019» в рекламных целях было использовано мое фото на надгробном камне. Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации... Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю, как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются», - призналась Кристина.

«Я в полнейшем шоке»: Кристина Асмус увидела свой портрет на надгробной плите

Она также сообщила, что теперь этим делом занимается ее адвокат и они намерены получить от компании компенсацию за моральный ущерб.

В итоге на следующий день ритуальное агентство связалось с адвокатом Асмус. Представители принесли актрисе и ее семье устные и письменные извинения. Об этом она тоже рассказала в Инстаграме.

«Как бы обидно и нервно не было эти дни, я решила не доводить дело до суда и не требовать компенсации. Я просто поверила в то, что это могло быть недоразумение. И вообще так стараюсь идти по жизни - ошибку может совершить каждый, главное вовремя ее признать», - рассказала актриса.
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«Я в полнейшем шоке»: Кристина Асмус увидела свой портрет на надгробной плите фотографии
«Я в полнейшем шоке»: Кристина Асмус увидела свой портрет на надгробной плите фотографии
«Я в полнейшем шоке»: Кристина Асмус увидела свой портрет на надгробной плите фотографии
«Я в полнейшем шоке»: Кристина Асмус увидела свой портрет на надгробной плите фотографии
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