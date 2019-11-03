«Я в полнейшем шоке»: Кристина Асмус увидела свой портрет на надгробной плите

1 ноября Кристина Асмус
поделилась с подписчиками шокирующей новостью
. Актриса рассказала, что на выставке «Некрополь 2019» представили надгробие с ее изображением.
«Вчера в Москве на выставке ритуальных услуг «Некрополь 2019» в рекламных целях было использовано мое фото на надгробном камне. Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации... Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю, как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются»
, - призналась Кристина.
Она также сообщила, что теперь этим делом занимается ее адвокат и они намерены получить от компании компенсацию за моральный ущерб.
В итоге на следующий день ритуальное агентство связалось с адвокатом Асмус. Представители принесли актрисе и ее семье устные и письменные извинения. Об этом она тоже рассказала в Инстаграме
.
«Как бы обидно и нервно не было эти дни, я решила не доводить дело до суда и не требовать компенсации. Я просто поверила в то, что это могло быть недоразумение. И вообще так стараюсь идти по жизни - ошибку может совершить каждый, главное вовремя ее признать»
, - рассказала актриса.