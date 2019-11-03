Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я ничего не делала!»: Лидия Вележева рассказала о скандале на борту самолета

3 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
3 ноября 2019
Недавно 53-летнюю Лидию Вележеву сняли с рейса Москва – Тель-Авив за дебош. СМИ писали, что актриса, будучи в нетрезвом состоянии, устроила скандал на борту самолета. В итоге Лидию задержала полиция. На днях Вележева сама решила прояснить ситуацию.

«Я ничего не делала!»: Лидия Вележева рассказала о скандале на борту самолета

Актриса призналась, что действительно выпила бокал вина, а затем снотворное, чтобы благополучно перенести перелет. Однако никакого дебоша она не устраивала.

«Мы зашли на борт, мне предложили «Пино гриджо», я говорю: «Мне маленький бокальчик». Я даже всё не выпила. Потом я приняла снотворное и уснула, поспала буквально минут 40, как вдруг меня будит проводница, мол, просыпайтесь, потому что меняют борт и все должны выйти. Они говорят, что проблемы с бортом, я говорю, что у нас спектакль. Нас задержали на три часа, а уже таблетка-то действует. Другой борт был очень далеко, мы на автобусах, все раздеты, идёт дождь, снег, холод, все перевозбуждены, в накалённом состоянии», - рассказала Вележева.

Затем, по словам Лидии, у супругов, сидящих возле нее, возник конфликт. Актриса решила вмешаться, указав им на то, что не стоит ругаться при ребенке. Потом вмешались бортпроводники и сделали актрисе замечание. А через несколько минут на борт поднялись полицейские и, к удивлению актрисы, стали выводить её из салона.

«Моя вина была в том, что я просто не подняла спинку, но ведь я обещала, что обязательно это сделаю, как только мы, наконец, поедем. Вообще, ситуация странная, люди дальше сидели в телефонах и планшетах, хотя сказали их убрать, а мне — полицию».

Лидия призналась, что больше всего ей было жалко зрителя и её коллег, которые ждали спектакль.

«Я была в шоке, я ничего не делала! Причём обидно, что якобы из-за меня два раза не могли улететь. Ну это враньё! Это просто неправда», — возмутилась Вележева.
версия для печати
Поиск по меткам
конфликт
персоны
Лидия Вележева

фотографии >>
«Я ничего не делала!»: Лидия Вележева рассказала о скандале на борту самолета фотографии
«Я ничего не делала!»: Лидия Вележева рассказала о скандале на борту самолета фотографии
«Я ничего не делала!»: Лидия Вележева рассказала о скандале на борту самолета фотографии
«Я ничего не делала!»: Лидия Вележева рассказала о скандале на борту самолета фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Татьяна Надеждина
2 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Надеждина.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Ольга Казакова
Яков Кучеревский
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Александр Синюков
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Ребекка Гиллинг
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Огни большого города
драма, комедия, мелодрама
США, 1930
Во всё тяжкое
комедия, трагикомедия
США, 2018
Райские холмы
драма, мелодрама, фэнтези
Испания, 2019
The Yard. Большая волна
приключения, спортивный фильм
Россия, 2016
В погоне за ветром
биография, драма, спортивный фильм, фильм о животных
Австралия, 2019
Девятая
нуар (черный фильм), приключения, триллер
Россия, 2018
Доктор Сон
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
Клара и Волшебный дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Украина, 2019
Новогодний ремонт
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Руководство по сексу на втором свидании
комедия, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Успех
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Верность
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен