«Я ничего не делала!»: Лидия Вележева рассказала о скандале на борту самолета

Недавно 53-летнюю Лидию Вележеву
сняли с рейса Москва – Тель-Авив за дебош. СМИ писали, что актриса, будучи в нетрезвом состоянии, устроила скандал на борту самолета. В итоге Лидию задержала полиция. На днях Вележева сама решила прояснить ситуацию.
Актриса призналась, что действительно выпила бокал вина, а затем снотворное, чтобы благополучно перенести перелет. Однако никакого дебоша она не устраивала.
«Мы зашли на борт, мне предложили «Пино гриджо», я говорю: «Мне маленький бокальчик». Я даже всё не выпила. Потом я приняла снотворное и уснула, поспала буквально минут 40, как вдруг меня будит проводница, мол, просыпайтесь, потому что меняют борт и все должны выйти. Они говорят, что проблемы с бортом, я говорю, что у нас спектакль. Нас задержали на три часа, а уже таблетка-то действует. Другой борт был очень далеко, мы на автобусах, все раздеты, идёт дождь, снег, холод, все перевозбуждены, в накалённом состоянии»
, - рассказала Вележева.
Затем, по словам Лидии, у супругов, сидящих возле нее, возник конфликт. Актриса решила вмешаться, указав им на то, что не стоит ругаться при ребенке. Потом вмешались бортпроводники и сделали актрисе замечание. А через несколько минут на борт поднялись полицейские и, к удивлению актрисы, стали выводить её из салона.
«Моя вина была в том, что я просто не подняла спинку, но ведь я обещала, что обязательно это сделаю, как только мы, наконец, поедем. Вообще, ситуация странная, люди дальше сидели в телефонах и планшетах, хотя сказали их убрать, а мне — полицию»
.
Лидия призналась, что больше всего ей было жалко зрителя и её коллег, которые ждали спектакль.
«Я была в шоке, я ничего не делала! Причём обидно, что якобы из-за меня два раза не могли улететь. Ну это враньё! Это просто неправда»
, — возмутилась Вележева.