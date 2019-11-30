Хелена Бонэм Картер дала Меган Маркл совет о том, как бороться с клеветой и травлей

С тех пор как Меган Маркл
вышла замуж за принца Гарри и стала герцогиней Сассекской, СМИ и общественность не оставляют её в покое. На Меган нескончаемым потоком льётся критика и клевета, которую время от времени питают родственники герцогини - в частности её отец и завистливая единокровная сестра
. В документальном фильме о поездке Меган и Гарри в Африку актриса честно призналась журналисту Тому Брэдби, что мало кто интересуется тем, как у нее дела и всё ли у неё в порядке
. А также честно рассказала, что давление со стороны критикующей общественности крайне сложно переносить как во время родов, так и после рождения ребёнка.
Но Меган не собирается закостенеть в роли жертвы и смиренно сносить издевательства прессы. Герцогиня подала судебные иски против нескольких британских таблоидов, распространяющих порочащую клевету о ней и её близких, а так же публикующих личные материалы без её согласия.
И в своей борьбе она не одинока. Всё больше публичных людей, среди которых монархи, политики и представители шоу-бизнеса выражают поддержку Меган Маркл. На защиту герцогини встали некоторые члены британского парламента, Хиллари Клинтон
, Ким Кардашьян
и многие другие. На днях этот надежды маленький оркестр пополнила актриса Хелена Бонэм Картер
.
В эфире шоу Энди Коэна
«Watch What Happens Live» Хелене пришлось ответить на вопрос зрителя о том, что она думает о волне негативного отношения к Меган Маркл: «Я не обращаю внимание на то, что о ней пишут. Хотелось бы мне, чтобы и ей не приходилось на это обращать внимание. У меня ощущение, что то, что происходит - это уже слишком. Должно быть, ей очень сложно не обращать на это внимание. Но единственное, что я могу ей сказать - как только ты становишься очень известной личностью, тебе приходится принимать тот факт, что всё, что люди думают, говорят и пишут о тебе - это не столько о тебе, сколько о них самих. Одна из самых важных и полезных вещей, которую мне кто-то сказал: не позволяйте незнакомцам управлять вашей самооценкой»
.