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Хелена Бонэм Картер дала Меган Маркл совет о том, как бороться с клеветой и травлей

30 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
30 ноября 2019
С тех пор как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и стала герцогиней Сассекской, СМИ и общественность не оставляют её в покое. На Меган нескончаемым потоком льётся критика и клевета, которую время от времени питают родственники герцогини - в частности её отец и завистливая единокровная сестра. В документальном фильме о поездке Меган и Гарри в Африку актриса честно призналась журналисту Тому Брэдби, что мало кто интересуется тем, как у нее дела и всё ли у неё в порядке. А также честно рассказала, что давление со стороны критикующей общественности крайне сложно переносить как во время родов, так и после рождения ребёнка.

Хелена Бонэм Картер дала Меган Маркл совет о том, как бороться с клеветой и травлей

Но Меган не собирается закостенеть в роли жертвы и смиренно сносить издевательства прессы. Герцогиня подала судебные иски против нескольких британских таблоидов, распространяющих порочащую клевету о ней и её близких, а так же публикующих личные материалы без её согласия.
И в своей борьбе она не одинока. Всё больше публичных людей, среди которых монархи, политики и представители шоу-бизнеса выражают поддержку Меган Маркл. На защиту герцогини встали некоторые члены британского парламента, Хиллари Клинтон, Ким Кардашьян и многие другие. На днях этот надежды маленький оркестр пополнила актриса Хелена Бонэм Картер.

Хелена Бонэм Картер дала Меган Маркл совет о том, как бороться с клеветой и травлей

В эфире шоу Энди Коэна «Watch What Happens Live» Хелене пришлось ответить на вопрос зрителя о том, что она думает о волне негативного отношения к Меган Маркл: «Я не обращаю внимание на то, что о ней пишут. Хотелось бы мне, чтобы и ей не приходилось на это обращать внимание. У меня ощущение, что то, что происходит - это уже слишком. Должно быть, ей очень сложно не обращать на это внимание. Но единственное, что я могу ей сказать - как только ты становишься очень известной личностью, тебе приходится принимать тот факт, что всё, что люди думают, говорят и пишут о тебе - это не столько о тебе, сколько о них самих. Одна из самых важных и полезных вещей, которую мне кто-то сказал: не позволяйте незнакомцам управлять вашей самооценкой».
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Хелена Бонэм Картер дала Меган Маркл совет о том, как бороться с клеветой и травлей фотографии
Хелена Бонэм Картер дала Меган Маркл совет о том, как бороться с клеветой и травлей фотографии
Хелена Бонэм Картер дала Меган Маркл совет о том, как бороться с клеветой и травлей фотографии
Хелена Бонэм Картер дала Меган Маркл совет о том, как бороться с клеветой и травлей фотографии
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