Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Анна Хилькевич призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов

30 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
30 ноября 2019
Дмитрий Шепелев встретился с Анной Хилькевич, чтобы устроить ей блиц из 50 вопросов для своего нового проекта «Мамки». В недрах салона красоты «Бублик» 33-летняя Анна Хилькевич призналась, что обращалась к помощи пластических хирургов. На вопрос ведущего, что она меняла в своей внешности, Хилькевич ответила: «Я отрастила брови, определилась с цветом волос и сделала себе грудь».

Анна Хилькевич призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов

Теперь главное для нее — поддерживать свою красоту. Судя по всему, актриса выступает против ботокса и подтяжек, так как на вопрос «Какой она видит себя через 10 лет», Анна ответила: «Такой же, как сейчас, но с благородными морщинками».

Звезда сериалов утверждает, что она хорошая мать — строгая, но справедливая, никогда не ругает детей без важного повода: «Всегда хотела иметь много малышей. Люблю их», — подчеркнула Анна.

Хилькевич ответила, что ей комфортно сниматься в белье в кино. Она просто не задумывается об этом всерьез. Однако на замечание ведущего о том, что в своём Инстаграме Хилькевич публикует мало снимков в купальнике, актриса ответила, что не делает этого, ведь она «же замужем, в конце концов».


версия для печати
Поиск по меткам
красотаоткровение
персоны
Анна ХилькевичДмитрий Шепелев

фотографии >>
Анна Хилькевич призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов фотографии
Анна Хилькевич призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов фотографии
Анна Хилькевич призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов фотографии
Анна Хилькевич призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валентин Гидулянов
28 ноября ушёл из жизни художник-постановщик Валентин Гидулянов.
Стефан Данаилов
27 ноября ушёл из жизни болгарский актёр Стефан Данаилов.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Ульяна Ворожейкина
Анатолий Гущин
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Александр Лыков
Вячеслав Невинный
Александр Никитин
Алексей Фатеев
Гаэль Гарсия Берналь
Элайша Катберт
Ричард Кренна
Стивен Кэмпбелл Мур
Клеманс Поэзи
Эми Райан
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

Красный призрак
вестерн, военный фильм, драма
Россия, 2019
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2019
Новые времена
драма, комедия, мелодрама
США, 1936
Большая поэзия
криминальный фильм
Россия, 2019
Прекрасная эпоха
драма, комедия
Франция, 2019
Холодное сердце-2
детский фильм, приключения, фэнтези
США, 2019
Атлантика
драма, мелодрама, социальная драма
Бельгия, Сенегал, Франция, 2019
Достать ножи
детектив, драма, комедия, мистика, триллер
США, 2019
Первая любовь
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, приключения, триллер
Япония, Великобритания, 2019
Предатель
драма, криминальный фильм, социальная драма
Бразилия, Германия, Италия, Франция, 2019
Тварь
драма, триллер, фильм ужасов
Россия, 2019
Мозг.Эволюция
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен