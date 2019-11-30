Анна Хилькевич призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов

Дмитрий Шепелев встретился с Анной Хилькевич, чтобы устроить ей блиц из 50 вопросов для своего нового проекта «Мамки». В недрах салона красоты «Бублик» 33-летняя Анна Хилькевич призналась, что обращалась к помощи пластических хирургов. На вопрос ведущего, что она меняла в своей внешности, Хилькевич ответила: «Я отрастила брови, определилась с цветом волос и сделала себе грудь».
Теперь главное для нее — поддерживать свою красоту. Судя по всему, актриса выступает против ботокса и подтяжек, так как на вопрос «Какой она видит себя через 10 лет», Анна ответила: «Такой же, как сейчас, но с благородными морщинками».
Звезда сериалов утверждает, что она хорошая мать — строгая, но справедливая, никогда не ругает детей без важного повода: «Всегда хотела иметь много малышей. Люблю их», — подчеркнула Анна.
Хилькевич ответила, что ей комфортно сниматься в белье в кино. Она просто не задумывается об этом всерьез. Однако на замечание ведущего о том, что в своём Инстаграме Хилькевич публикует мало снимков в купальнике, актриса ответила, что не делает этого, ведь она «же замужем, в конце концов».