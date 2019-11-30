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«Чувствую себя немного Лабковским»: Анна Михалкова даёт советы о том, как жить

30 ноября
2019 год

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30 ноября 2019
Сейчас карьера Анны Михалковой находится на подъеме: актриса задействована в нескольких сериалах и регулярно появляется в полнометражных фильмах. После съемок в комедии «Давай разведемся!», где она сыграла главную роль, Анна призналась, что в последнее время чувствует себя больше психотерапевтом, чем актрисой:
«Чувствую себя немного Лабковским»: Анна Михалкова даёт советы о том, как жить

«В связи с выходом в прокат фильма «Давай разведемся» дала кучу интервью. Ну вот прямо так много, что устала сама от себя, от своего голоса, и от ощущения «дня сурка». Что можно сказать, у меня создалось впечатление, что я веду сеансы психотерапии. Как воспитывать детей, рецепты счастья, как удержаться в браке, можно ли простить измену, как пережить развод, есть ли будущее у современной семьи. Я чувствую себя немного Лабковским, к которому пришли люди с уверенностью, что сейчас они моментально услышат рецепт решения своих проблем. Как вы помните, мой любимый совет: «Забей!» в очередной раз убедилась, что он работает во всех жизненных ситуациях и может быть ответом на любой вопрос. Осторожно, ЮМОР!!!», - написала актриса в своём Инстаграме.
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«Чувствую себя немного Лабковским»: Анна Михалкова даёт советы о том, как жить фотографии
«Чувствую себя немного Лабковским»: Анна Михалкова даёт советы о том, как жить фотографии
«Чувствую себя немного Лабковским»: Анна Михалкова даёт советы о том, как жить фотографии
«Чувствую себя немного Лабковским»: Анна Михалкова даёт советы о том, как жить фотографии
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