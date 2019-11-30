«Чувствую себя немного Лабковским»: Анна Михалкова даёт советы о том, как жить

Сейчас карьера Анны Михалковой
находится на подъеме: актриса задействована в нескольких сериалах и регулярно появляется в полнометражных фильмах. После съемок в комедии «Давай разведемся!»
, где она сыграла главную роль, Анна призналась, что в последнее время чувствует себя больше психотерапевтом, чем актрисой:
«В связи с выходом в прокат фильма «Давай разведемся» дала кучу интервью. Ну вот прямо так много, что устала сама от себя, от своего голоса, и от ощущения «дня сурка». Что можно сказать, у меня создалось впечатление, что я веду сеансы психотерапии. Как воспитывать детей, рецепты счастья, как удержаться в браке, можно ли простить измену, как пережить развод, есть ли будущее у современной семьи. Я чувствую себя немного Лабковским, к которому пришли люди с уверенностью, что сейчас они моментально услышат рецепт решения своих проблем. Как вы помните, мой любимый совет: «Забей!» в очередной раз убедилась, что он работает во всех жизненных ситуациях и может быть ответом на любой вопрос. Осторожно, ЮМОР!!!»,
- написала актриса в своём Инстаграме.