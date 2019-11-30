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Мария Миронова ответила на подозрения в использовании услуг суррогатной матери

30 ноября
2019 год

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30 ноября 2019
В конце сентября 46-летняя Мария Миронова родила сына Фёдора. Актриса заранее определилась с клиникой и медперсоналом, решив, что будет рожать в Греции. Последние месяцы беременности Мария решила провести у моря, компенсировав недостачу московской суеты активностью в Инстаграме, где она выкладывала фотографии и рассказывала о том, как протекает её беременность. И несмотря на то, что Мария делилась фотографиями, на которых видно, что она беременна, нашлись скептики, которые сомневаются, что ей удалось родить самой в 46 лет.

Мария Миронова ответила на подозрения в использовании услуг суррогатной матери

На днях Мария выложила в Инстаграме очередной пост, посвященный новорожденному сыну. И как это часто бывает, среди поздравлений и умильных посланий затесалась парочка поистине злобных комментариев - проницательные скептики заподозрили Марию в использовании услуг суррогатной матери.

Сначала Мария пыталась отвечать мягко: «Много свидетелей беременности слишком, включая врачей, справки и документы. Я снималась в июле уже с животом. Костюмы перешивали не раз». В ответ на что ей и её защитникам указали, что это ненормально и весьма подозрительно, когда женщина сразу после родов оставляет ребёнка няне и «мотается по достопримечательностям». Большинство подписчиков заступились за актрису и были удивлены тому факту, что она вообще реагирует на провокации «знатоков».
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Мария Миронова ответила на подозрения в использовании услуг суррогатной матери фотографии
Мария Миронова ответила на подозрения в использовании услуг суррогатной матери фотографии
Мария Миронова ответила на подозрения в использовании услуг суррогатной матери фотографии
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