Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ирина Старшенбаум заявила, что выйдет замуж только за актера

4 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
4 ноября 2019
Этим летом распалась одна из самых красивых пар российского кинематографа – Александр Петров и Ирина Старшенбаум. Их отношения начались на съемочной площадке фильма «Притяжение» в 2017 году. Пара даже планировала сыграть свадьбу, но не сложилось. Однако в интервью Светлане Бондарчук актриса Ирина Старшенбаум намекнула, что ее сердце снова несвободно.

Ирина Старшенбаум заявила, что выйдет замуж только за актера

«Да, сейчас я влюблена. Я всегда в любовной зависимости», - призналась актриса.

Правда, подробности Ирина раскрывать не стала. Она рассказала, что с недавних пор стала любить себя.

«Это многих отталкивает, потому что я внутренне сильная, и характер у меня непростой. Извожу мужиков».

Поклонники в соцсетях приписывают Старшенбаум романы со многими звездами, однако она относится к этому с юмором.

Ирина Старшенбаум заявила, что выйдет замуж только за актера

«В кино я через постель попадаю, это же известный факт, но все мои мужики были великие и симпатичные», — пошутила Ирина.

Также актриса заявила, что её избранник не должен её ограничивать. Ирина призналась, что не готова отказываться от постоянных встреч с друзьями и подругами. Причем, актриса тоже не настроена запрещать избраннику с кем-то общаться. По её словам, если человек доверяет своему возлюбленному, то никогда не будет ограничивать его права.

«Могу дать большое свободное плавание: оно касается работы, передвижений. Мы ведь в кино улетаем на месяц-полтора, кто знает, что там делает мужчина», - рассказала актриса.

Старшенбаум даже описала своего будущего избранника. По ее мнению, он должен быть сильным, адекватным, творческим человеком. И обязательно актером, чтобы они вместе были погружены в работу.

версия для печати
Ссылки по теме
«Серебренников окунул меня в чувство прекрасного»: Ирина Старшенбаум о работе с известными режиссёрами
Поиск по меткам
любовь
персоны
Светлана БондарчукАлександр Петров (III)Ирина Старшенбаум
фильмы
Притяжение

фотографии >>
Ирина Старшенбаум заявила, что выйдет замуж только за актера фотографии
Ирина Старшенбаум заявила, что выйдет замуж только за актера фотографии
Ирина Старшенбаум заявила, что выйдет замуж только за актера фотографии
Ирина Старшенбаум заявила, что выйдет замуж только за актера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Татьяна Надеждина
2 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Надеждина.

День рождения >>

Галина Боб
Надежда Горшкова
Антон Егоров
Евгений Карельских
Ирина Карташёва
Анатолий Мамбетов
Сесиль Свердлова
Елена Симонова
Алексей Титков
Мартин Балсам
Марлен Жобер
Мэттью Макконахи
Мэттью Риз
Валерия Соларино
Джастин Уэдделл
Сезар Эвора
все родившиеся 4 ноября >>

Афиша кино >>

Огни большого города
драма, комедия, мелодрама
США, 1930
Во всё тяжкое
комедия, трагикомедия
США, 2018
Райские холмы
драма, мелодрама, фэнтези
Испания, 2019
The Yard. Большая волна
приключения, спортивный фильм
Россия, 2016
В погоне за ветром
биография, драма, спортивный фильм, фильм о животных
Австралия, 2019
Девятая
нуар (черный фильм), приключения, триллер
Россия, 2018
Доктор Сон
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
Клара и Волшебный дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Украина, 2019
Новогодний ремонт
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Руководство по сексу на втором свидании
комедия, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Успех
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Верность
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен