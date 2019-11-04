Ирина Старшенбаум заявила, что выйдет замуж только за актера

«Да, сейчас я влюблена. Я всегда в любовной зависимости», - призналась актриса.
Правда, подробности Ирина раскрывать не стала. Она рассказала, что с недавних пор стала любить себя.
«Это многих отталкивает, потому что я внутренне сильная, и характер у меня непростой. Извожу мужиков».
Поклонники в соцсетях приписывают Старшенбаум романы со многими звездами, однако она относится к этому с юмором.
«В кино я через постель попадаю, это же известный факт, но все мои мужики были великие и симпатичные», — пошутила Ирина.
Также актриса заявила, что её избранник не должен её ограничивать. Ирина призналась, что не готова отказываться от постоянных встреч с друзьями и подругами. Причем, актриса тоже не настроена запрещать избраннику с кем-то общаться. По её словам, если человек доверяет своему возлюбленному, то никогда не будет ограничивать его права.
«Могу дать большое свободное плавание: оно касается работы, передвижений. Мы ведь в кино улетаем на месяц-полтора, кто знает, что там делает мужчина», - рассказала актриса.
Старшенбаум даже описала своего будущего избранника. По ее мнению, он должен быть сильным, адекватным, творческим человеком. И обязательно актером, чтобы они вместе были погружены в работу.