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Репетиция «Оскара»: Рене Зеллвегер, Николь Кидман и Шарлиз Терон

4 ноября
2019 год

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4 ноября 2019
Чем ближе «Оскар», тем чаще проводятся его «репетиции», и тем многолюднее становится на наших любимых красных дорожках. 3 ноября в Лос-Анджелесе прошла 23-я церемония вручения премий The Hollywood Film Awards, чествующая претендентов на получение золотого идола. Среди номинантов и гостей вечера были Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Николь Кидман, Дакота Джонсон, Шайа ЛаБаф и многие другие.

Репетиция «Оскара»: Рене Зеллвегер, Николь Кидман и Шарлиз Терон
фото: Дакота Джонсон

Репетиция «Оскара»: Рене Зеллвегер, Николь Кидман и Шарлиз Терон
фото: Рене Зеллвегер

Репетиция «Оскара»: Рене Зеллвегер, Николь Кидман и Шарлиз Терон
фото: Антонио Бандерас с дочерью Стеллой

Репетиция «Оскара»: Рене Зеллвегер, Николь Кидман и Шарлиз Терон
фото: Сиенна Миллер

Репетиция «Оскара»: Рене Зеллвегер, Николь Кидман и Шарлиз Терон
фото: Шарлиз Терон

Репетиция «Оскара»: Рене Зеллвегер, Николь Кидман и Шарлиз Терон
фото: Оливия Уайлд

Репетиция «Оскара»: Рене Зеллвегер, Николь Кидман и Шарлиз Терон
фото: Николь Кидман
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Репетиция «Оскара»: Рене Зеллвегер, Николь Кидман и Шарлиз Терон фотографии
Репетиция «Оскара»: Рене Зеллвегер, Николь Кидман и Шарлиз Терон фотографии
Репетиция «Оскара»: Рене Зеллвегер, Николь Кидман и Шарлиз Терон фотографии
Репетиция «Оскара»: Рене Зеллвегер, Николь Кидман и Шарлиз Терон фотографии
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