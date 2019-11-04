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Человек-гризли: Джейсон Момоа угостил медведя зажатым в зубах печеньем

4 ноября
2019 год

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4 ноября 2019
1 ноября компания Apple запустила собственный сервис AppleTV+, выстрелив в потенциальных подписчиков целым букетов оригинальных сериалов, среди которых - сай-фай драма «Видеть» («See») c Джейсонм Момоа в одной из главных ролей. Постапокалипсис, в котором все живут на ощупь в результате неосторожного обращения с боеголовками и биологическим оружием в 21 веке. Оставшиеся в живых 2 миллиона людей ослепли, но как-то выжили, передавая свой физический ущерб по наследству. Прошли столетия, слепые потомки сбились в племена, вернулись к первобытно-общинному строю и религиозной зашоренности, считая всех, кто смеет заикаться о даре зрения, еретиками, пригодными для сожжения. К одному из племен, которым руководит бывший работорговец Баба Восс (Момоа), прибивается женщина, беременная от зрячего преступника, убившего сестру королевы (да, у них там всё сложно). Весть о женщине доходит до сведения королевы, и к моменту появления на свет зрячих близнецов, вся королевская рать отправляется на поиски с целью изъятия. И начинается погоня слепых за зрячими, что само по себе достаточно занятное зрелище.

Человек-гризли: Джейсон Момоа угостил медведя зажатым в зубах печеньем

В одной из сцен герой Момоа сталкивается в лесу с медведем, и пытаясь защитить младенцев, вступает в драку с животным. При этом медведь был самый что ни на есть настоящий, не то что у ДиКаприо.

«Мне пришлось много тренироваться, чтобы сражаться с медведем гризли. Это был кадьякский медведь высотой 9 футов», - рассказал актёр в одном из интервью.

Во время тренировок с гризли Момоа исполнил опасный трюк, накормив своего партнёра печенькой, зажатой в зубах. Позже Момоа объяснил, что должен был дать медведю узнать свой запах.

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Человек-гризли: Джейсон Момоа угостил медведя зажатым в зубах печеньем фотографии
Человек-гризли: Джейсон Момоа угостил медведя зажатым в зубах печеньем фотографии
Человек-гризли: Джейсон Момоа угостил медведя зажатым в зубах печеньем фотографии
Человек-гризли: Джейсон Момоа угостил медведя зажатым в зубах печеньем фотографии
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