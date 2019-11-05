Анджелина Джоли рассказала, чем ей мешает Брэд Питт

Анджелина Джоли
стала героиней декабрьского номера американского издания «Harper’s Bazaar», для которого впервые за долгое время снялась в откровенной фотосессии
, а также рассказала о своих душевных шрамах, своей подлинной сущности и о том, чем ей мешает Брэд Питт
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О своей настоящей личности
«Свободная, дикая, открытая и любознательная часть человеческой личности может быть подавлена обстоятельствами жизни. Болью и нанесенным ущербом. Мои дети знают меня настоящую, и они помогли мне вновь обрести эту частицу себя и принять её. Они через многое прошли. Я учусь у них силе. Будучи родителями, мы подбадриваем наших детей на пути принятия себя такими, какие они есть, и сердцем воспринимать правду. И когда они оглядываются на нас - они хотят для нас такой же участи»
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О проблемах с переездом из-за Брэда Питта
«Мне бы очень хотелось жить за границей, и я перееду, как только моим детям исполнится 18 лет. Но в данный момент я вынуждена обосноваться там, где пожелал жить их отец»
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О своем теле
«Моё тело через многое прошло за последние десять лет, в частности за последние четыре года. И у меня есть как видимые, так и невидимые шрамы. С невидимыми труднее бороться. Жизнь закладывает много виражей. Иногда тебя ранят, ты видишь, как страдают те, кого ты любишь, и ты не можешь быть свободным и открытым, как того желает твой дух»
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О воспитании храбрости в детях
«Знать свою истинную сущность - очень важно. Особенно для ребенка. Мне кажется, дети должны иметь возможность сказать: «Вот кто я и вот то, во что я верю». Мы не можем полностью защитить их от болезненного опыта: от потерь, от боли душевной и физической. Но мы можем научить их продираться сквозь этот опыт и становится лучше»
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