ревью

Лайфстайл Анджелина Джоли рассказала, чем ей мешает Брэд Питт После развода актриса всё ещё зависит от бывшего мужа

Новости кино «Ленин. Неизбежность» Хотиненко и «Кадиш» Фама включены в конкурс Сочинского международного кинофестиваля Киносмотр пройдёт в Сочи с 16 по 20 ноября.

Новости театра Василий Лановой, Тамара Синявская и Марк Розовский стали «Легендами сцены» Раскрыты имена лауреатов премии «Звезда Театрала» в почётной номинации.

Новости кино Главные призы БФМ получили «Товарищ со звёзд» и «Незабываемое» XIII Международный Большой фестиваль мультфильмов подвёл итоги.

Главная тема Папы-дочки-матери: 5 отечественных фильмов об отношениях в семье Новая комедия Павла Руминова и еще 4 отечественных фильма об отношениях отцов и дочерей

Ролики фильмов «Аванпост». Работа над саундтреком Участник рок-группы Linkin Park Майк Шинода о песне, записанной специально для российского фильма.

Ролики фильмов «Иван Царевич и Серый Волк-4». Озвучание №4 Сергей Волчков о Павлине Паоло и песне «Луч солнца золотого».

Рецензии на фильмы «Во всё тяжкое»: Помирать, так с музыкой Джонни Депп танцует джигу-дрыгу со смертью