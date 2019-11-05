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Анджелина Джоли рассказала, чем ей мешает Брэд Питт

5 ноября
2019 год

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5 ноября 2019
Анджелина Джоли стала героиней декабрьского номера американского издания «Harper’s Bazaar», для которого впервые за долгое время снялась в откровенной фотосессии, а также рассказала о своих душевных шрамах, своей подлинной сущности и о том, чем ей мешает Брэд Питт.

Анджелина Джоли рассказала, чем ей мешает Брэд Питт

О своей настоящей личности

«Свободная, дикая, открытая и любознательная часть человеческой личности может быть подавлена обстоятельствами жизни. Болью и нанесенным ущербом. Мои дети знают меня настоящую, и они помогли мне вновь обрести эту частицу себя и принять её. Они через многое прошли. Я учусь у них силе. Будучи родителями, мы подбадриваем наших детей на пути принятия себя такими, какие они есть, и сердцем воспринимать правду. И когда они оглядываются на нас - они хотят для нас такой же участи».

Анджелина Джоли рассказала, чем ей мешает Брэд Питт

О проблемах с переездом из-за Брэда Питта

«Мне бы очень хотелось жить за границей, и я перееду, как только моим детям исполнится 18 лет. Но в данный момент я вынуждена обосноваться там, где пожелал жить их отец».

О своем теле

«Моё тело через многое прошло за последние десять лет, в частности за последние четыре года. И у меня есть как видимые, так и невидимые шрамы. С невидимыми труднее бороться. Жизнь закладывает много виражей. Иногда тебя ранят, ты видишь, как страдают те, кого ты любишь, и ты не можешь быть свободным и открытым, как того желает твой дух».

Анджелина Джоли рассказала, чем ей мешает Брэд Питт

О воспитании храбрости в детях

«Знать свою истинную сущность - очень важно. Особенно для ребенка. Мне кажется, дети должны иметь возможность сказать: «Вот кто я и вот то, во что я верю». Мы не можем полностью защитить их от болезненного опыта: от потерь, от боли душевной и физической. Но мы можем научить их продираться сквозь этот опыт и становится лучше».
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Анджелина Джоли рассказала, чем ей мешает Брэд Питт фотографии
Анджелина Джоли рассказала, чем ей мешает Брэд Питт фотографии
Анджелина Джоли рассказала, чем ей мешает Брэд Питт фотографии
Анджелина Джоли рассказала, чем ей мешает Брэд Питт фотографии
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