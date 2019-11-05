«Я счастлива в своём одиночестве»: Эмма Уотсон о грядущем 30-летии

25 октября в американский прокат выйдет новая экранизация романа Луизы Мэй Олкотт
«Маленькие женщины» с участием Эммы Уотсон
, Сирши Ронан
, Тимоти Шаламе
и Мерил Стрип
. В преддверии выхода фильма (который доберется до российского проката лишь к 20 января) Эмма Уотсон дала большое интервью британскому изданию Vogue, с которым поделилась мыслями о грядущем юбилее и своём упоительном одиночестве.
В это сложно поверить, но в апреле 2020 года Уотсон исполнится уже 30 лет (а ведь мы помним её «еще вот такой»), в связи с чем весь 2019 год Эмма провела в раздумьях о классическом рассинхроне «ожидания против реальности».
«Я всегда думала - почему все столько значения придают этому 30-летнему рубежу? Ведь в этом же ничего особенного. Пока мне стукнуло 29. И вот тогда я почувствовала тревогу и стресс. Я осознала, что причиной этому послужили эти чёртовы установки коллективного-бессознательного. Если ты не построила дом, не вышла замуж и не родила ребёнка к 30 годам, и карьера твоя не отличается невероятной стабильностью, и ты до сих пор не можешь с самой собой разобраться…Это порождает просто огромное количество тревоги»
.
При этом с годами актриса поменяла своё отношение ко многим жизненным аспектам, в том числе к своему затянувшемуся одиночеству: «Я никогда не верила во все эти «Я счастлива в своем одиночестве», мне всегда казалось, что это просто разглагольствования. Мне понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что я вообще-то вполне счастлива в своём одиночестве. Я это называю «быть в партнёрстве с самим собой»
.