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Аллея Звёзд: Арнольд Шварценеггер развлёк Грету Тунберг велосипедной поездкой

5 ноября
2019 год

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5 ноября 2019
Похоже, шведская эко-активистка Грета Тунберг, прославившаяся школьными прогулами из-за глобального потепления, отправилась на своеобразные гастроли в Голливуд. Несколько дней назад Грета встретилась с Леонардо ДиКаприо, вдохновив его на восторженный пост о том, что у планеты всё-таки есть будущее. А на следующий день Грета уже рассекала на велосипеде в обществе Арнольда Шварценеггера, который теперь называет юную активистку не иначе как «мой друг». Об этой сентиментальной прогулке Арни поведал подписчикам в своём Инстаграме:

Аллея Звёзд: Арнольд Шварценеггер развлёк Грету Тунберг велосипедной поездкой

«Фантастически здорово было встретиться с моим другом и одним из моих героев Гретой Тунберг на прошлой неделе и отправиться вместе на велосипедную прогулку вокруг Санта Моники. Мне не терпелось познакомить её с моей дочерью Кристиной. Продолжай вдохновлять, Грета!»

Аллея Звёзд: Арнольд Шварценеггер развлёк Грету Тунберг велосипедной поездкой

Да, Грета, продолжай, а мы с нетерпением будем ждать новых фотографий со знаменитостями.
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Аллея Звёзд: Арнольд Шварценеггер развлёк Грету Тунберг велосипедной поездкой фотографии
Аллея Звёзд: Арнольд Шварценеггер развлёк Грету Тунберг велосипедной поездкой фотографии
Аллея Звёзд: Арнольд Шварценеггер развлёк Грету Тунберг велосипедной поездкой фотографии
Аллея Звёзд: Арнольд Шварценеггер развлёк Грету Тунберг велосипедной поездкой фотографии
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