Аллея Звёзд: Арнольд Шварценеггер развлёк Грету Тунберг велосипедной поездкой

Похоже, шведская эко-активистка Грета Тунберг
, прославившаяся школьными прогулами из-за глобального потепления, отправилась на своеобразные гастроли в Голливуд. Несколько дней назад Грета встретилась с Леонардо ДиКаприо
, вдохновив его на восторженный пост о том, что у планеты всё-таки есть будущее.
А на следующий день Грета уже рассекала на велосипеде в обществе Арнольда Шварценеггера
, который теперь называет юную активистку не иначе как «мой друг». Об этой сентиментальной прогулке Арни поведал подписчикам в своём Инстаграме
:
«Фантастически здорово было встретиться с моим другом и одним из моих героев Гретой Тунберг на прошлой неделе и отправиться вместе на велосипедную прогулку вокруг Санта Моники. Мне не терпелось познакомить её с моей дочерью Кристиной. Продолжай вдохновлять, Грета!»
Да, Грета, продолжай, а мы с нетерпением будем ждать новых фотографий со знаменитостями.