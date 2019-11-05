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«Было ужасно и противно»: Софья Каштанова о связи с женатым мужчиной

5 ноября
2019 год

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5 ноября 2019
Звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Психологини» Софья Каштанова дала большое интервью изданию «7 Дней». В котором так и не рассекретила личность отца своего ребёнка, зато рассказала о том, каких мужчин старается обходить стороной. Актриса призналась, что в её жизни был опыт связи с мужчиной, который скрывал, что состоит в браке и совсем недавно стал отцом.

«Было ужасно и противно»: Софья Каштанова о связи с женатым мужчиной

«Я не могу представить себя вместе с женатым. К сожалению, такой опыт в моей жизни был, и при воспоминаниях о нем до сих пор не по себе. Во-первых, это плохо с точки зрения кармы, причем для всех участников событий. Во-вторых… Да тут можно бесконечно перечислять, почему я против, но я против, и точка. Тем более многие мужчины скрывают, что они женаты. За мной как-то ухаживал молодой человек. Я понятия не имела, что он состоит в браке, для меня он всегда был свободен. Однажды я забыла одну вещь у него в машине, звоню и говорю: «Передай мне ее, пожалуйста, сейчас проеду мимо тебя». Я подъезжаю, он открывает окно, и я вижу на руке обручальное кольцо, которого не было еще полчаса назад! Я спрашиваю: «Ты что, женат?» Он растерялся, говорит: «Ну, да». — «Сколько лет твоему ребенку?» — «Два месяца». Естественно, больше я этого человека не видела. Никогда не забуду эту историю, настолько было ужасно и противно. Даже не по отношению ко мне, а к той женщине, которая только что родила ему ребенка».
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«Было ужасно и противно»: Софья Каштанова о связи с женатым мужчиной фотографии
«Было ужасно и противно»: Софья Каштанова о связи с женатым мужчиной фотографии
«Было ужасно и противно»: Софья Каштанова о связи с женатым мужчиной фотографии
«Было ужасно и противно»: Софья Каштанова о связи с женатым мужчиной фотографии
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