«Травим Асмус!»: Кристина Асмус отреагировала на требования лишить её и Харламова родительских прав

Отечественные пуритане не могут простить Кристине Асмус полного обнажения
в откровенных сценах в фильме «Текст»
. Последнюю неделю поборники благонравия заваливают Кристину и её мужа, юмориста Гарика Харламова
инвективами и бредовыми диффамациями на тему недопустимости подобного извращения. Харламову пришлось заняться просветительской деятельностью в своём Инстаграме, объясняя людям на пальцах, в чём разница между действительностью и кино
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«Гарик, вы видели сцену секса? Как вы позволили жене снятся в подобном? Вашу жену @&#% на всю страну, а вы спокойны?» Это наиболее ласковые вопросы. Есть и пожёстче конечно. Собираю коллекцию для выставки потом. Так как фильм называется «Текст», отвечу текстом. Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Теперь, когда вы обсудили эту сцену и завалили меня вопросами, пойдите и посмотрите, все-таки, о чем кино вообще. Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса «Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!» или «Что думал муж Шерон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил «совокупляться» весь фильм с Майклом Дугласом?» Или как Брэд Питт позволял это делать Джоли в ряде картин? Как это позволяли делать Монике Беллуччи? Эмилии Кларк? Тут можно бесконечно перечислять. Это КИНО! В фильме «Текст» нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная. Фильм «Текст» очень хорошая работа. Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актёрская задача и она была исполнена блистательно! Поздравляю режиссёра Клима Шипенко и весь актерский состав. Это очень круто!»
Видимо, этот ликбез подействовал слабо - наточив вилы, публика заговорила про лишение Харламова и Асмус родительских прав. Тут уже не выдержала Кристина
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«Травим Асмус! Добиваемся их с Харламовым развода! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актёрской игрой. Пишем антирецензии и гневные комментарии под всеми её видео в интернете! Звоним в органы опеки, пишем жалобы в Минкульт, позорные письма её семье и атакуем страницу дочери!»
И это только один сатанинский сайт!
А вы знали о том, что идиотов не просто много, а они объединяются в кланы и создают хейтерские секты? Где не просто адские вещи пишут, а ставят цели, раздают задания и инструкции по массовому дерьму в интернете относительно меня и Гарика. Вместо того, чтобы объединяться для чего-то хорошего и полезного, люди тратят свою жизнь на эту дичь. Они отслеживают все наши публикации, интервью, эфиры, создают график хейтерства, меняют тактики и имеют собственные статистики. Придумывают истории и делают вбросы в прессу. Там же можно получить текст или коллаж с упором на религию, беременную или детскую аудиторию - кому что ближе. Там даже есть вербовщики и своё начальство ))))
Поэтому, когда видите здесь дураков, не обращайте внимание. Пожалейте их. Им отчёт сдавать надо и диссертацию по толлингу писать»
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