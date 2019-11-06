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Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно поженились

6 ноября
2019 год

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6 ноября 2019
Евгений Цыганов поверг благопристойную публику в трепет, когда ушел от жены Ирины Леоновой и семерых детей к актрисе Юлии Снигирь, которая вскоре родила ему восьмого ребёнка. Чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание, пара держит радости и горести семейной жизни при себе, ни о чём не распространяясь. Несколько месяцев назад в СМИ гулял слух об их размолвке, но время показало, что это была пустая сплетня. Напротив, союз актеров крепок как никогда - Юлия и Евгений поженились где-то месяц назад.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно поженились

Секрет пары выдал Федор Бондарчук в своей программе «Кино в деталях» во время интервью с Евгением Цыгановым. В ходе беседы режиссёр заметил, что они с Евгением одинаково одеты: «Меня раздражает, что ты так же одет, как и я. И, потом, у тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое же кольцо, как у тебя — потому что чуть пораньше», — заметил Бондарчук.
Из этих слов явственно следует, что Снигирь с Цыгановым поженились до 12 октября - в этот день планеты встали в ряд и состоялась свадьба Бондарчука с Паулиной Андреевой. Цыганов сделал вид, что пропустил замечание собеседника мимо ушей.
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Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно поженились фотографии
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно поженились фотографии
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно поженились фотографии
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно поженились фотографии
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