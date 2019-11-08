«Я женщина, и мне страшно»: Карина Андоленко пожаловалась на назойливого фаната

Карина Андоленко
пожаловалась на назойливого поклонника, который постоянно её преследует:«Сегодня проснувшись в гостинице и выйдя на завтрак, я столкнулась с человеком, с которым я даже не знакома. Он сидел и караулил меня у номера. Он поселился в соседнем номере и решил, что он имеет право что-то от меня требовать».
Андоленко рассказала, что этот человек преследовал ее и в других городах. Актриса призвала понять ее и добавила, что публичность – лишь вынужденная часть работы:
«Я в первую очередь женщина, и мне страшно. Пожалуйста давайте будем беречь личные пространства друг друга и понимать, что публичность артиста — это часть его профессии, но вне кадра».
О маниакальном поклоннике Карина впервые написала несколько дней назад, но потом удалила пост. Когда фанат переключился на ее коллег, Карина решила бить тревогу: «Теперь он начал преследовать моих коллег по театру, выслеживать их, выискивать их личные номера и что-то от них требовать, просить дать личные данные, просить личные встречи. Уважаемый Евгений, оставьте моих коллег и меня в покое, пожалуйста! Мы играем спектакли для зрителя, но наше личное пространство — это НАШЕ личное пространство. Не надо следить, не надо написывать, не надо предъявлять претензии, писать километровые сообщения, отправлять подарки и.т.д. Это не поможет. Если другие люди не хотят общения, а вы продолжаете за ними следить, искать встречи, писать им, против их воли — ЭТО и есть ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, которое уголовно наказуемо!»