Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала, своей зарплате и конфликте с Пугачевой и Галкиным

8 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
8 ноября 2019
Гостем нового выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» стал телеведущий Андрей Малахов. В ходе полуторачасового интервью Ксения Собчак попросила Андрея вспомнить его уход с Первого канала и прокомментировать скандальные выпуски телешоу, повлекшие за собой судебные иски. Ведущий также рассекретил свои доходы и высказался о конфликте с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой.

Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала, своей зарплате и конфликте с Пугачевой и Галкиным

О конфликте с Галкиным и Пугачевой

«Контролировать каждую минуту, что пишет сайт журнала («Стархит», главным редактором которого номинально является Андрей - прим. ред.), у меня нет возможности. Из-за телевидения я нормально выполнять свою работу в журнале не могу. В лучшем случае я пишу либо разворот, либо колонку для номера. А все думают, что за каждой новостью стою я. Полагаю, что это даже не он, Максим Галкин обиделся, а Алла Борисовна. За полгода до этого был звонок, и через крик в мой адрес: «Что происходит? Хватит уже писать!». Я пытался позвонить ей в Прощеное воскресенье, но она не брала трубку. И после этой публикации, видимо, она решила настроить против меня Макса. Хотя он тоже поступил некрасиво, опубликовав сомнительный пост-видео в Инстаграме после моего ухода с Первого». 

Об уходе с Первого канала

 «Сказать, что я скучаю по «Пусть говорят», — нет. В «Прямом эфире» тот же ритм, только больше свободы, пространства для креатива, быстрее принимаются решения… Что уж теперь, да, было обидно, и даже не из-за того, что не предложил, а что пришли другие люди, которые, возможно, тоже талантливые… Но логики я не нашел. Конечно, я попробовал поговорить с Эрнстом. В ответ получил, что еще не совсем вырос, могу что-то другое попытаться делать для кабельных каналов Первого. Но я посчитал, что это как-то не совсем справедливо».

О зарплате

«На Первом я получал в месяц 50 тысяч долларов… Учитывая, что сейчас я в продакшне, получаю равноценно этому».

О самом дорогостоящем госте в истории его шоу

«Эммануил Виторган. Я клянусь. 1 800 000 рублей за первое интервью после рождения ребенка. Чуть дешевле — Сергей Зверев за эксклюзив про ребенка. И надо отдать ему должное: у него были предложения выгоднее, но мы знакомы давно, и он доверился мне».  

версия для печати
Ссылки по теме
Наталья Рудова добивается закрытия шоу Андрея Малахова «Прямой эфир»
Малахов, Киркоров, Федункив и Судзиловская снялись в новом клипе Николая Баскова
«Малахов и прочее г****»: Максим Виторган высказался о тех, кто участвует в ток-шоу
Поиск по меткам
Звёздыинтернетоткровение
персоны
Эммануил ВиторганМаксим ГалкинСергей ЗверевАндрей МалаховАлла ПугачёваКсения СобчакКонстантин Эрнст

фотографии >>
Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала, своей зарплате и конфликте с Пугачевой и Галкиным фотографии
Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала, своей зарплате и конфликте с Пугачевой и Галкиным фотографии
Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала, своей зарплате и конфликте с Пугачевой и Галкиным фотографии
Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала, своей зарплате и конфликте с Пугачевой и Галкиным фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Купцов
6 ноября ушёл из жизни актёр Александр Купцов.
Пётр Смидович
5 ноября скончался актёр Пётр Смидович.
Виталий Жигалин
5 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Жигалин.
Раиса Мухамедьярова
5 ноября ушла из жизни актриса Раиса Мухамедьярова.
Виктор Бубенков
4 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Бубенков.
Татьяна Надеждина
2 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Надеждина.
Александр Миронов
1 ноября ушёл из жизни актёр Александр Миронов.

День рождения >>

Людмила Аринина
Олег Борисов
Евдокия Германова
Митя Лабуш
Олег Меньшиков
Екатерина Олькина
Евгений Пронин
Александр Суворов
Андрей Чубченко
Ален Делон
Вирна Лизи
Гретхен Мол
Том Новембр
Микаель Нюквист
Паркер Поузи
Борис Терраль
все родившиеся 8 ноября >>

Афиша кино >>

Jesus Is King: Фильм Канье Уэста
музыкальный фильм
США, 2019
Огни большого города
комедия, мелодрама, трагикомедия
США, 1930
Во всё тяжкое
комедия, трагикомедия
США, 2018
Девятая
нуар (черный фильм), приключения, триллер
Россия, 2018
Райские холмы
драма, мелодрама, фэнтези
Испания, 2019
The Yard. Большая волна
приключения, спортивный фильм
Россия, 2016
В погоне за ветром
биография, драма, спортивный фильм, фильм о животных
Австралия, 2019
Доктор Сон
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
Клара и Волшебный дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Украина, 2019
Новогодний ремонт
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Руководство по сексу на втором свидании
комедия, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Успех
комедия, мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен