Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала, своей зарплате и конфликте с Пугачевой и Галкиным

«Контролировать каждую минуту, что пишет сайт журнала («Стархит», главным редактором которого номинально является Андрей - прим. ред.), у меня нет возможности. Из-за телевидения я нормально выполнять свою работу в журнале не могу. В лучшем случае я пишу либо разворот, либо колонку для номера. А все думают, что за каждой новостью стою я. Полагаю, что это даже не он, Максим Галкин обиделся, а Алла Борисовна. За полгода до этого был звонок, и через крик в мой адрес: «Что происходит? Хватит уже писать!». Я пытался позвонить ей в Прощеное воскресенье, но она не брала трубку. И после этой публикации, видимо, она решила настроить против меня Макса. Хотя он тоже поступил некрасиво, опубликовав сомнительный пост-видео в Инстаграме после моего ухода с Первого».
Об уходе с Первого канала
«Сказать, что я скучаю по «Пусть говорят», — нет. В «Прямом эфире» тот же ритм, только больше свободы, пространства для креатива, быстрее принимаются решения… Что уж теперь, да, было обидно, и даже не из-за того, что не предложил, а что пришли другие люди, которые, возможно, тоже талантливые… Но логики я не нашел. Конечно, я попробовал поговорить с Эрнстом. В ответ получил, что еще не совсем вырос, могу что-то другое попытаться делать для кабельных каналов Первого. Но я посчитал, что это как-то не совсем справедливо».
О зарплате
«На Первом я получал в месяц 50 тысяч долларов… Учитывая, что сейчас я в продакшне, получаю равноценно этому».
О самом дорогостоящем госте в истории его шоу
«Эммануил Виторган. Я клянусь. 1 800 000 рублей за первое интервью после рождения ребенка. Чуть дешевле — Сергей Зверев за эксклюзив про ребенка. И надо отдать ему должное: у него были предложения выгоднее, но мы знакомы давно, и он доверился мне».