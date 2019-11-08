Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о сборе средств на лечение актрисы

8 ноября
2019 год

Лайфстайл >>
8 ноября 2019
Татьяна Навка заявила, что все деньги, собранные за проданные билеты на ледовое шоу «Аленький цветочек», которое пройдет 10 ноября в 18:00, пойдут на лечение Анастасии Заворотнюк.

«Анастасия – светлый, искренний и позитивный человек. И главное – за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом», - заявила Татьяна.

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о сборе средств на лечение актрисы

Родные Анастасии Заворотнюк отреагировали на помощь и сообщили, что по-прежнему не требуют от поклонников сбора денежных средств. Они подчеркнули, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер.

«Мы бесконечно благодарны всем друзьям, кто в этот непростой период искренне поддерживает Анастасию. Сегодня говорим большое спасибо Татьяне Навке и компании «Навка Шоу» за помощь и участие! Всей команде от души желаем успешных выступлений, а зрителям удовольствия от красивого ледового праздника. Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на её шоу. Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем!!!»
версия для печати
Ссылки по теме
Родные Анастасии Заворотнюк подтвердили, что актриса борется с болезнью
Поиск по меткам
благотворительностьЗвёздыздоровьеоткровение
персоны
Анастасия ЗаворотнюкТатьяна Навка

фотографии >>
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о сборе средств на лечение актрисы фотографии
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о сборе средств на лечение актрисы фотографии
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о сборе средств на лечение актрисы фотографии
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о сборе средств на лечение актрисы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Купцов
6 ноября ушёл из жизни актёр Александр Купцов.
Пётр Смидович
5 ноября скончался актёр Пётр Смидович.
Виталий Жигалин
5 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Жигалин.
Раиса Мухамедьярова
5 ноября ушла из жизни актриса Раиса Мухамедьярова.
Виктор Бубенков
4 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Бубенков.
Татьяна Надеждина
2 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Надеждина.
Александр Миронов
1 ноября ушёл из жизни актёр Александр Миронов.

День рождения >>

Людмила Аринина
Олег Борисов
Евдокия Германова
Митя Лабуш
Олег Меньшиков
Екатерина Олькина
Евгений Пронин
Александр Суворов
Андрей Чубченко
Ален Делон
Вирна Лизи
Гретхен Мол
Том Новембр
Микаель Нюквист
Паркер Поузи
Борис Терраль
все родившиеся 8 ноября >>

Афиша кино >>

Jesus Is King: Фильм Канье Уэста
музыкальный фильм
США, 2019
Огни большого города
комедия, мелодрама, трагикомедия
США, 1930
Во всё тяжкое
комедия, трагикомедия
США, 2018
Девятая
нуар (черный фильм), приключения, триллер
Россия, 2018
Райские холмы
драма, мелодрама, фэнтези
Испания, 2019
The Yard. Большая волна
приключения, спортивный фильм
Россия, 2016
В погоне за ветром
биография, драма, спортивный фильм, фильм о животных
Австралия, 2019
Доктор Сон
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
Клара и Волшебный дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Украина, 2019
Новогодний ремонт
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Руководство по сексу на втором свидании
комедия, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Успех
комедия, мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен