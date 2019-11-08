Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о сборе средств на лечение актрисы

Татьяна Навка
заявила, что все деньги, собранные за проданные билеты на ледовое шоу «Аленький цветочек», которое пройдет 10 ноября в 18:00, пойдут на лечение Анастасии Заворотнюк
.
«Анастасия – светлый, искренний и позитивный человек. И главное – за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом»
, - заявила Татьяна.
Родные Анастасии Заворотнюк отреагировали на помощь и сообщили, что по-прежнему не требуют от поклонников сбора денежных средств
. Они подчеркнули, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер.
«Мы бесконечно благодарны всем друзьям, кто в этот непростой период искренне поддерживает Анастасию. Сегодня говорим большое спасибо Татьяне Навке и компании «Навка Шоу» за помощь и участие! Всей команде от души желаем успешных выступлений, а зрителям удовольствия от красивого ледового праздника. Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на её шоу. Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем!!!»