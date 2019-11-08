Юлия Снигирь и Роман Курцын разбили две гитары в гостях у Ивана Урганта

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Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о сборе средств на лечение актрисы

Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала, своей зарплате и конфликте с Пугачевой и Галкиным

8 ноября

«Я женщина, и мне страшно»: Карина Андоленко пожаловалась на назойливого фаната

Актрису преследует один и тот же мужчина в разных городах