Юлия Снигирь и Роман Курцын разбили две гитары в гостях у Ивана Урганта

Гостями очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стали исполнители главных ролей в фильме «Успех»Роман Курцын и Юлия Снигирь. Актёры исполнили роль заядлых рокеров, которые пытаются совместить свои юношеские пристрастия с родительской ответственностью, что даётся им с переменным успехом.
В одной из сцен фильма Юлия Снигирь ломает электрогитару в лучших традициях покойного Курта Кобейна. И хотя ломать - не строить, как выяснилось, это действие требует больших усилий и осторожности:
«Я вам больше скажу, это может быть опасно. Нужно надевать перчатки, иначе можно порезаться. Я порезала руки, на всех обиделась, а потом выяснилось, что действительно никто не знает, что струны режут ладони. Мало кто из музыкантов знает, как бить гитару», - призналась Юлия.
Поскольку Роман не удостоился чести разбить гитару во время съёмок фильма, Иван Ургант решил восполнить этот пробел в студии шоу. Для такого торжественного случая Роман оголил торс, надел кожаную жилетку и парик. И под звуки песен «Как здорово» и «Милая моя» эмоционально разделался с двумя акустическими гитарами. Для ровного счёта Юлии досталось на растерзание невинное укулеле.