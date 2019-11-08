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«Меня четвертуют за то, что я вообще этим делюсь»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями

8 ноября
2019 год

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8 ноября 2019
В последнее время Кристине Асмус приходится иметь дело с цунами ненависти и возмущения от многотысячной партии праведников, недовольных её обнажением в фильме «Текст». А уж как в нашем патриархальном обществе достаётся её мужу Гарику Харламову - не в сказке сказать.

«Меня четвертуют за то, что я вообще этим делюсь»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями

Что самое неприятное, партии праведников удалось заронить зерно сомнения - ведь ещё до того, как сквозь дежурные упрёки в бесстыдстве начали пробиваться требования о том, чтобы кто-нибудь уже лишил Кристину и Гарика родительских прав, актриса начала сомневаться в выборе текущих ролей. В интервью Юлии Морозовой на радиостанции «Energy» рассказывая о том, как она переносит эту волну ненависти, Кристина не выдержала и расплакалась.

О предсказуемости реакции зрителей на сцену в фильме «Текст»

«Я готова была к такому. Более того, я ожидала ещё хлеще реакции. Муж мой - один из самых известных людей в стране, я тоже чуть-чуть известна, общество наше, действительно, не готово к такому. Даже когда я выложила трейлер, где моя героиня целуется с героем Вани Янковского, люди стали спрашивать: «Это графика? Монтаж? Дублёрша?» То есть даже это людей сильно шокировало».

«Меня четвертуют за то, что я вообще этим делюсь»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями

Об отношении к своему телу и поддержке мужа

«Мы обсуждали это с мужем. И то, как он об этом написал - что это роль, я актриса - он был к этому готов. Мы разговаривали с ним. Но он знал, на ком он женился. Он меня поддерживал. У меня тоже были страхи, сомнения. Несмотря на то, что я абсолютно уверенно разговаривала с нашим режиссером Климом Шипенко на пробах, я волновалась очень сильно. Меня трясло и до съёмок и на съёмках. Я человек достаточно…в плане показывать своё тело - зажатый. В жизни я же всё время надеваю на себя костюмы, объёмную одежду ношу, я всё время себя закрываю, я стесняюсь в купальнике появляться на публике. Это только в Инстаграм я могу выложить, а вообще я как-то так какие-то видео снимать стесняюсь действительно. Поэтому для меня это был вызов. И мне было страшно. И Гарик меня поддержал, хотя я понимаю, что для него это было непросто. Он мужчина, муж. Он понимал, что и ему будет прилетать. Ему втройне прилетает…Я восхищаюсь его мудростью, его силой».

О нежелании сниматься в откровенных сценах

«Съёмки в «Тексте» меня не раскрепостили. Повторюсь, я человек глубоко рефлексирующий и критически к себе относящийся. Более того, могу сказать, что у меня через неделю должны состояться съёмки, где у меня есть сцена в белье, и я подумываю от этих съёмок отказаться, хотя сценарий очень крутой. Хватит с меня таких сцен. Именно поэтому съёмок у меня сейчас не так уж много, и мне, конечно, жалко. Но я думаю, у меня сейчас большой моральный выбор в жизни. Сложно. Подписан договор, обязательства перед студией - это кидалово с моей стороны очень большое, за несколько дней до съёмок. Мне встреча с режиссёром предстоит, я все ещё думаю. Почему-то у меня сейчас ком в горле… не знаю, почему».

«Меня четвертуют за то, что я вообще этим делюсь»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями

В этот момент Кристина не смогла сдержать слёз. Морозова, не зная как успокоить свою гостью, предположила, что Кристину очень зацепило создание фильма и реакция на него: «Не создание фильма меня зацепило, ни реакция на него…Восприятие меня. Меня раздражает просто. Эта борьба и доказательство себя в этой жизни и в этой профессии. И в семье своей, и среди своих друзей, коллег. До сих пор. Это тема моей жизни вообще, она меня волнует».

О ненавистниках

«В том-то и дело, что люди пишут гадости не про героиню фильма «Текст» Нину, а про меня, Кристину Асмус, актрису, у которой подрастает ребёнок. Может, если бы сыграла другая актриса, такой реакции бы не было. Но у меня же муж, которого знают все, у нас очень большая аудитория».

О сложных отношениях с родителями

«Тема семьи моей самая сложная и суровая, болезненная в моей жизни. Мои родители - это отдельная кровавая тема. Мной не занимались. С одной стороны, это хорошо, моя самостоятельность меня воспитала, я многое могу сама и с детства.

Мы не близки с моими родителями, к сожалению. Они были на премьере «Текста», сказали, что это очень мощно. Я не могла их не позвать и хотела, чтобы они пришли. Когда много лет ты бьешься за право быть любимой, быть маленькой, быть принятой, понятой в любом своём каком-то шаге, неправильном даже, за любовь и внимание, когда ты в многодетной семье. Борешься много лет за своё право (иначе зачем тогда рожать?), и когда этого не происходит до 20-21 года, потом очень сложно перестроиться. Я очень зачерствела за 25 лет, прежде чем мы стали потихонечку общаться, уже когда у меня своя семья появилась. Мне уже трудно, честно говоря, перестроиться. Конечно, во мне проблема. Я уже не могу. Мне уже сложно. Хотя и желания никакого встречного я не вижу».

«Меня четвертуют за то, что я вообще этим делюсь»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями

О материнстве

«Тоже мои комплексы, тоже мои страхи. Я очень боюсь - и в работе, и с Гариком, и с Настей - что я делаю что-то не так. Я всё время переживаю, всё время советуюсь, и с Гариком тоже. А была ли я права здесь? А так ли я сказала? Как ты думаешь? Всё время боюсь, чтобы дочь не выросла избалованной, чтобы у неё все было хорошо. Я очень за неё переживаю. Я не знаю, лучше ли я мать. Не знаю, можно ли так говорить: лучше ли я мать, чем моя мать была по отношению ко мне? Это страшно, это неправильно. Я уверена, что меня в комментариях под этим видео и под этим аудио четвертуют за то, что я вообще этим делюсь. У нас же не принято, неправильно говорить о родителях. Разбирайся сам с этими своими проблемами, разбирайся с психологом».



Анонсируя это интервью в своём Инстаграме, Кристина решила объяснить причины столь нестабильного эмоционального состояния, а заодно подзадорить хейтеров на новые свершения.

«А вот и подарок для хейтеров, троллей и гоблинов!! Честнейшее интервью, которое мы записали какое-то время назад... До истории с той самой выставкой (имеется в виду выставка достижений похоронного хозяйства, на которой была представлена надгробная плита с портретом Кристины - прим. ред.) и до адского трэша на моей странице после той самой сцены (собственно, пресловутая реакция зрителей на эротическую сцену в фильме «Текст» - прим. ред.) Если б мы с Юлей Морозовой говорили сегодня, интервью было бы совсем другим. И я была бы другой. (Но это не точно))) Интервью записано тогда. И в нем та я. Уставшая после забот и бессонных ночей, только с поезда, с высокой температурой и адски больной спиной. Оттого и очень уязвимая эмоционально. По жизни я человек достаточно закрытый. Редко хожу на публичные мероприятия, редко даю интервью, пишу короткие посты. Не люблю делиться личной жизнью, своими проблемами и переживаниями. Я даже позицию по тому или иному вопросу с осторожность высказываю. Я выбираю «безопасную зону». Чтобы никто не считывал, не анализировал, не разбирал, чтобы никого не впускать в себя. Когда я зашла в студию в тот день, мне рассказали о шоу и попросили максимально позитивно))) И я честно собиралась. Но в какой именно момент что-то пошло не так, я не знаю))) Но обревелась я знатно».
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Кристина АсмусГарик ХарламовИван Янковский
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«Меня четвертуют за то, что я вообще этим делюсь»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями фотографии
«Меня четвертуют за то, что я вообще этим делюсь»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями фотографии
«Меня четвертуют за то, что я вообще этим делюсь»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями фотографии
«Меня четвертуют за то, что я вообще этим делюсь»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями фотографии
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