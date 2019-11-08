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Катрин Денёв перенесла инсульт

8 ноября
2019 год

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8 ноября 2019
В ночь с 5 на 6 ноября французская актриса Катрин Денёв была экстренно госпитализирована в одну из парижских больниц.

Катрин Денёв перенесла инсульт

Актрису увезли прямо со съёмочной площадки фильма «De Son Vivan», над которым она работала последние три недели. Причиной госпитализации стал ишемический инсульт. Впрочем, агент актрисы Клэр Блондель заверила прессу в том, что никаких тяжелых последствий удар за собой не повлёк: «К счастью, у неё нет потери моторной функции, хотя ей, конечно, придется немного отдохнуть». Врачи прогнозируют полное восстановление в сравнительно короткий срок.
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