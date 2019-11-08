Катрин Денёв перенесла инсульт

В ночь с 5 на 6 ноября французская актриса Катрин Денёв
была экстренно госпитализирована в одну из парижских больниц.
Актрису увезли прямо со съёмочной площадки фильма «De Son Vivan»
, над которым она работала последние три недели. Причиной госпитализации стал ишемический инсульт. Впрочем, агент актрисы Клэр Блондель
заверила прессу в том, что никаких тяжелых последствий удар за собой не повлёк: «К счастью, у неё нет потери моторной функции, хотя ей, конечно, придется немного отдохнуть»
. Врачи прогнозируют полное восстановление в сравнительно короткий срок.