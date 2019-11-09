Новорожденному сыну Яны Гладких провели операцию на сердце

В августе актриса Яна Гладких
, которая на тот момент ждала второго ребенка, обратилась к людям за помощью
. Дело в том, что на одном из обследований она узнала, что у малыша транспозиция магистральных сосудов, и ему необходима операция на открытом сердце в первый же день появления на свет. Тогда фонд «АиФ. Доброе сердце» начал сбор средств в размере 4,5 млн рублей для ребенка Яны Гладких. А затем присоединился и МХТ им. Чехова
. Деньги от продажи билетов на спектакль Владимира Машкова
«№13D» пошли на лечение ребенка. Недавно малыш появился на свет. Сразу после родов его прооперировали в одной из немецких клиник.
За несколько недель до родов Яна отправилась в Бонн. Именно там прошли роды и операция малыша.
«Откормив парня, чтобы поднабрал нужный для операции вес, врачи Университетской клиники Бонна провели операцию на Степином сердце. Его серьезнейший порок сердца (транспозицию магистральных сосудов) разглядели еще в мамином животе. Мы. Вы. Фанаты Яны Гладких, Степиной мамы, актрисы МХТ имени Чехова. Старался театр. Старался актерский цех. Старались все, кого мы даже не знаем. И Степка тоже старался»
, - сообщили представители благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце».
Сейчас Яна и Степа проходят реабилитацию. Актриса надеется и верит, что все у них будет хорошо.
«Сейчас самые сложные дни, но мы верим, что все выровняется, и будет хорошо! Спасибо большое!»
— сообщила Гладких.