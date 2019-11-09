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Новорожденному сыну Яны Гладких провели операцию на сердце

9 ноября
2019 год

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9 ноября 2019
В августе актриса Яна Гладких, которая на тот момент ждала второго ребенка, обратилась к людям за помощью. Дело в том, что на одном из обследований она узнала, что у малыша транспозиция магистральных сосудов, и ему необходима операция на открытом сердце в первый же день появления на свет. Тогда фонд «АиФ. Доброе сердце» начал сбор средств в размере 4,5 млн рублей для ребенка Яны Гладких. А затем присоединился и МХТ им. Чехова. Деньги от продажи билетов на спектакль Владимира Машкова «№13D» пошли на лечение ребенка. Недавно малыш появился на свет. Сразу после родов его прооперировали в одной из немецких клиник.

Новорожденному сыну Яны Гладких провели операцию на сердце

За несколько недель до родов Яна отправилась в Бонн. Именно там прошли роды и операция малыша.

«Откормив парня, чтобы поднабрал нужный для операции вес, врачи Университетской клиники Бонна провели операцию на Степином сердце. Его серьезнейший порок сердца (транспозицию магистральных сосудов) разглядели еще в мамином животе. Мы. Вы. Фанаты Яны Гладких, Степиной мамы, актрисы МХТ имени Чехова. Старался театр. Старался актерский цех. Старались все, кого мы даже не знаем. И Степка тоже старался», - сообщили представители благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце».

Сейчас Яна и Степа проходят реабилитацию. Актриса надеется и верит, что все у них будет хорошо.

«Сейчас самые сложные дни, но мы верим, что все выровняется, и будет хорошо! Спасибо большое!» — сообщила Гладких.
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Новорожденному сыну Яны Гладких провели операцию на сердце фотографии
Новорожденному сыну Яны Гладких провели операцию на сердце фотографии
Новорожденному сыну Яны Гладких провели операцию на сердце фотографии
Новорожденному сыну Яны Гладких провели операцию на сердце фотографии
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