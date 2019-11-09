Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

Около года назад стало известно, что у актера Александра Головина есть внебрачная дочь, которую он отказывается признавать
. Об этом сообщила певица, писательница и правозащитница Катя Гордон
, к которой обратилась за помощью мама девочки Светлана Белогурова.
«Света в 2017 году работала на съемочной площадке фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы», там и познакомилась с Головиным. Случился роман, после которого в апреле 2018 года на свет появился ребенок - дочку назвали Оливия. Александр прекрасно знал обо всем. Но когда встал вопрос о финансовой и материальной помощи Светлане и дочке - хотя бы элементарных алиментах - пошел в отказ. Мы пытались решить вопрос миром, но Головин упорствует, игнорируя все сообщения и звонки. Сейчас мы готовим иск и идем в суд подавать на установление отцовства и решать ситуацию в порядке, предусмотренном законом. Доказать все это будет легко - у Светы масса подтверждений их отношений с Александром, совместные фото и переписки, она готова на все ДНК-тесты»
, - рассказывала адвокат девушки Екатерина Гордон.
Позже была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила, что Головин является отцом полуторагодовалой Оливии
. Общаться с бывшей девушкой и дочерью актер отказывается. Но, по решению суда, алименты все-таки выплачивать придётся.
Суд установил обязательный размер ежемесячных платежей на содержание ребенка - 22 тысячи 560 рублей (в размере двух минимальных размеров оплаты труда). Актера такой вариант устроил.
«Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела – адвокатов. Без них, невозможно было бы добиться законности и справедливости в нашумевшем за прошедший год деле. Благодаря им, суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!»
, - написал Головин.
А вот Светлана заявила, что рассчитывала на большее. На своей страничке в Инстаграме она рассказала, что изначально запрашивала 50 тысяч рублей, но ее адвокат посоветовала завысить сумму, руководствуясь тем, что суд почти никогда не удовлетворяет требование истца по алиментам в полном объеме. В итоге бывшая девушка Головина заявила претензию на 200 тысяч.
«Если бы мы поставили 50, как хотела я, наверное, мне бы вообще присудили 1 МРОТ, и была бы я счастлива на 11 тысяч»
, - пожаловалась Белогурова.