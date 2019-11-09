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Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

9 ноября
2019 год

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9 ноября 2019
Около года назад стало известно, что у актера Александра Головина есть внебрачная дочь, которую он отказывается признавать. Об этом сообщила певица, писательница и правозащитница Катя Гордон, к которой обратилась за помощью мама девочки Светлана Белогурова.

Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

«Света в 2017 году работала на съемочной площадке фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы», там и познакомилась с Головиным. Случился роман, после которого в апреле 2018 года на свет появился ребенок - дочку назвали Оливия. Александр прекрасно знал обо всем. Но когда встал вопрос о финансовой и материальной помощи Светлане и дочке - хотя бы элементарных алиментах - пошел в отказ. Мы пытались решить вопрос миром, но Головин упорствует, игнорируя все сообщения и звонки. Сейчас мы готовим иск и идем в суд подавать на установление отцовства и решать ситуацию в порядке, предусмотренном законом. Доказать все это будет легко - у Светы масса подтверждений их отношений с Александром, совместные фото и переписки, она готова на все ДНК-тесты», - рассказывала адвокат девушки Екатерина Гордон.

Позже была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила, что Головин является отцом полуторагодовалой Оливии. Общаться с бывшей девушкой и дочерью актер отказывается. Но, по решению суда, алименты все-таки выплачивать придётся.

Суд установил обязательный размер ежемесячных платежей на содержание ребенка - 22 тысячи 560 рублей (в размере двух минимальных размеров оплаты труда). Актера такой вариант устроил.

Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

«Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела – адвокатов. Без них, невозможно было бы добиться законности и справедливости в нашумевшем за прошедший год деле. Благодаря им, суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!», - написал Головин.

А вот Светлана заявила, что рассчитывала на большее. На своей страничке в Инстаграме она рассказала, что изначально запрашивала 50 тысяч рублей, но ее адвокат посоветовала завысить сумму, руководствуясь тем, что суд почти никогда не удовлетворяет требование истца по алиментам в полном объеме. В итоге бывшая девушка Головина заявила претензию на 200 тысяч.

«Если бы мы поставили 50, как хотела я, наверное, мне бы вообще присудили 1 МРОТ, и была бы я счастлива на 11 тысяч», - пожаловалась Белогурова.
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Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери фотографии
Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери фотографии
Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери фотографии
Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери фотографии
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