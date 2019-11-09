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«Зачем он лишил сна Дмитрия Нагиева?»: Иван Ургант высмеял слова Андрея Малахова о зарплатах на Первом канале

9 ноября
2019 год

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9 ноября 2019
В недавнем интервью Ксении Собчак телеведущий Андрей Малахов заявил, что во время работы на Первом канале он зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц. Но, по словам Малахова, были и те, кто получал больше. Например, Познер и Ургант.

«Зачем он лишил сна Дмитрия Нагиева?»: Иван Ургант высмеял слова Андрея Малахова о зарплатах на Первом канале

Иван Ургант не мог оставить это без внимания. В очередном выпуске своего шоу «Вечерний Ургант» ведущий на пару с Дмитрием Хрусталевым высмеял слова Малахова.

«Андрей Малахов дал интервью Ксении Собчак, где рассказал о своей зарплате во время работы на Первом канале. По его словам, в месяц он получал больше трех миллионов рублей, но его коллеги Познер и Ургант зарабатывают еще больше», - начал Ургант.

«Так, подождите. Мне впервые за шесть лет стало интересно в этой программе. Не могли бы вы, Иван Андреевич, рассказать нам, что это за цифры такие?», - прервал Ивана его соведущий Дмитрий Хрусталев.

«Ты правда думаешь, что это правда, Мить? Ну кому ты веришь? Мне, человеку, с которым ты каждый день растворяешь из одного чайника лапшу быстрого приготовления, с которым ты каждые выходные ездишь на оптовую базу, чтобы закупиться дешевыми овощами, или человеку, который предал самое святое на
этой земле, Первый канал?», - иронично отметил ведущий.

Иван Ургант признался, что не понимает, почему Андрей решил вдруг затронуть такую щекотливую тему, ведь они с ним дружили.

«Зачем он лишил сна Дмитрия Нагиева?»: Иван Ургант высмеял слова Андрея Малахова о зарплатах на Первом канале

«Знаешь, Митя, вот так погромы и начинаются. Выбрал он, конечно, фамилии. Я вообще не знаю, зачем Андрей взял и одной фразой лишил сна Дмитрия Нагиева? Да, Андрей, привет. А я думал, почему папа мне вчера написал сообщение, что соскучился. Видимо, посмотрел программу Собчак. А вообще, если честно, мы все коллеги, все дружим. Откровенно говоря, это не по-товарищески. Мы же в хороших отношениях с Андреем. Он мог бы просто сказать: «Я зарабатывал на Первом канале три миллиона. Больше меня получал только Познер. Всё». Одно понятно: в ближайшее время новое шоу Ксении Собчак на Первом канале не выйдет», - отметил Ургант.
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«Зачем он лишил сна Дмитрия Нагиева?»: Иван Ургант высмеял слова Андрея Малахова о зарплатах на Первом канале фотографии
«Зачем он лишил сна Дмитрия Нагиева?»: Иван Ургант высмеял слова Андрея Малахова о зарплатах на Первом канале фотографии
«Зачем он лишил сна Дмитрия Нагиева?»: Иван Ургант высмеял слова Андрея Малахова о зарплатах на Первом канале фотографии
«Зачем он лишил сна Дмитрия Нагиева?»: Иван Ургант высмеял слова Андрея Малахова о зарплатах на Первом канале фотографии
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