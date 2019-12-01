Леонардо ДиКаприо обвинили в спонсировании поджогов лесов в Южной Америке

Леонардо ДиКаприо вошел в число филантропов, которые этим летом создали фонд срочной помощи лесам Амазонии. Они пообещали местным организациям 5 миллионов долларов за содействие в тушении пожаров. Это вызвало подозрения у президента Бразилии Жаира Болсонару, и он обвинил Леонардо ДиКаприо в спонсировании поджогов Амазонии.
фото: Жаир Болсонару
«ДиКаприо - классный парень, нет? Он платит деньги, чтобы поджигали леса. Они снимают фото, отправляют их в неправительственные организации, те их распространяют, ДиКаприо собирает на это миллионы», - заявил Болсонару в прямом эфире в Facebook.
При этом ни единого доказательства он не представил. Это заметили и пользователи соцсетей, которые высмеяли его. И даже сравнили Болсонару с бразильцем, который создал целый сайт, посвященный пагубному воздействию голливудских звезд на жизнь его родины. Автор интернет-портала полагает, что за высокие налоги в Бразилии следует винить Тома Хэнкса, безработица в стране из-за Пенелопы Крус, а государственный долг Бразилии – вина Адама Сэндлера.
Заявления Болсонару удивило не только интернет-пользователей, но и самого Леонардо ДиКаприо.
«В это кризисное для района Амазонии время я поддерживаю народ Бразилии, работающий над сохранением своего природного и культурного наследия. Они являются удивительным, трогательным и скромным примером приверженности и страсти, необходимых для сохранения окружающей среды. На карту поставлено будущее этих незаменимых экосистем, и я горжусь тем, что стою рядом с группами, защищающими их. Хотя мы и заслуживаем поддержки, мы не занимаемся финансированием целевых организаций. Я по-прежнему привержен поддержке бразильских коренных общин, местных органов власти, ученых, педагогов и широкой общественности, которые неустанно работают над тем, чтобы обеспечить безопасность Амазонии для будущего всех бразильцев», - написал актер в одной из соцсетей.