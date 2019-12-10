Агния Кузнецова впервые стала мамой

Агния Кузнецова
родила первенца. Об этом сообщил ее муж, танцор Максим Петров
. Он опубликовал на своей странице в соцсети фото из роддома. Позже снимком сына поделилась и сама Кузнецова.
Агния до последних дней не подтверждала слухи о беременности, хотя изменения в её фигуре были заметны. В ноябре актриса посетила премьеру фильма «Текст»
, на которой окружающие увидели округлившийся живот Кузнецовой.
Ранее актриса заявляла о том, что хотела бы обзавестись детьми, однако не поддерживала идею об экстрокорпоральном оплодотворении. Она не выступала против ЭКО, но считала, что лично для нее этот способ зачатия не слишком подходит.
«Для меня это не очень прикольно, но я не выступаю резко против этого, а отношусь лояльно, потому что реально есть люди, которые очень хотят детей и это для них единственные способы завести своего ребёнка. И по-другому у них не получается, так что я отношусь к этим людям с большим уважением и ничего против не имею. Конечно, классно было бы, чтобы все женщины могли забеременеть, родить ребёнка, здорового, классного, и не одного. И я мечтаю о том же».
Агния также размышляла об усыновлении детей, аргументируя это тем, что ей уже за 30 и она едва ли сможет стать многодетной матерью самостоятельно.
«Я понимаю, что мне уже тридцать три года и я вряд ли рожу троих-четверых детей. И поскольку я против искусственных манипуляций, подумываю о том, чтобы взять ребенка из детского дома».