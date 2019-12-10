Алена Хмельницкая высказалась против суррогатного материнства и родов после 50

Алена Хмельницкая
осудила женщин, которые решаются на рождение детей после 50 лет, а также отметила, что не поддерживает суррогатное материнство.
Артистка считает, что всему свое время. На родителей ложится огромная ответственность, необходимо быть в состоянии выполнять роль опоры для ребенка, а после 50 это становится непосильной задачей.
«Я к такому катастрофически позднему материнству отношусь негативно. И считаю, что хотя бы до 50 лет надо мамой стать, чтоб успеть вырастить ребенка. А позже – уже безответственность».
Кроме того, она сказала о том, что не очень одобряет суррогатное материнство. Алена также подчеркнула, что оно подходит для пар нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Суррогатное материнство имеет право на существование, хотя на мой взгляд больше подходит для гомосексуальных пар».
Для женщин, которые не могут рожать, Хмельницкая видит один выход – взять ребенка из детдома. Сама она скорее бы обратилась к такому решению проблемы бесплодия.
«Если у женщины полное отчаяние из-за невозможности стать мамой, лично я вижу однозначный выход – усыновление! Я бы легче взяла малыша из детского дома, чем его вынашивала бы другая дама».