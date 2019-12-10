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Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала «СтарХит»

10 декабря
2019 год

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10 декабря 2019
9 декабря журналист и телеведущий Андрей Малахов объявил о своём решении покинуть пост главного редактора издания «StarHit», который он занимал 12 лет. О своём решении Андрей сообщил в прощальном письме, опубликованном на сайте издания.

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала «СтарХит»

В письме Малахов отметил главные достижения за всю историю издания, поименно поблагодарил коллег и объяснил причину своего решения:«Сегодня, когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой «StarHit. Журнал Андрея Малахова» исчерпаны».

А также рассказал о дальнейшей судьбе издания: «С 1 января 2020-го «СтарХит» будет существовать только в цифровом виде, и я желаю сайту starhit.ru успехов, ярких новостей, искрометных материалов, впрочем, не лишенных взвешенного подхода. Да, на флоте капитан покидает судно последним, но сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия».
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Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала «СтарХит» фотографии
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала «СтарХит» фотографии
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала «СтарХит» фотографии
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