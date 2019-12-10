Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала «СтарХит»

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Бывший мэр Москвы скончался на 84-м году жизни

«Почему мне грустно стало?»: Сергей Шнуров и Максим Галкин прокомментировали кончину Юрия Лужкова

10 декабря

Алена Хмельницкая высказалась против суррогатного материнства и родов после 50

Артистка считает, что всему свое время