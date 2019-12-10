Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала «СтарХит»

9 декабря журналист и телеведущий Андрей Малахов
объявил о своём решении покинуть пост главного редактора издания «StarHit», который он занимал 12 лет. О своём решении Андрей сообщил в прощальном письме, опубликованном на сайте издания
.
В письме Малахов отметил главные достижения за всю историю издания, поименно поблагодарил коллег и объяснил причину своего решения:«Сегодня, когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой «StarHit. Журнал Андрея Малахова» исчерпаны»
.
А также рассказал о дальнейшей судьбе издания: «С 1 января 2020-го «СтарХит» будет существовать только в цифровом виде, и я желаю сайту starhit.ru успехов, ярких новостей, искрометных материалов, впрочем, не лишенных взвешенного подхода. Да, на флоте капитан покидает судно последним, но сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия».