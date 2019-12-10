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«Почему мне грустно стало?»: Сергей Шнуров и Максим Галкин прокомментировали кончину Юрия Лужкова

10 декабря
2019 год

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10 декабря 2019
10 декабря в одной из клиник Мюнхена на 84-м году жизни в ходе операции на сердце скончался бывший мэр города Москвы Юрий Михайлович Лужков. Как водится в современном мире, многие представители шоу-бизнеса устроили гражданскую панихиду у себя в социальных сетях: Сергей Шнуров, Ксения Собчак, Макси Галкин, Тина Канделаки и многие другие выразили соболезнования родным покойного и поделились своими мыслями и воспоминаниями о нём.

«Почему мне грустно стало?»: Сергей Шнуров и Максим Галкин прокомментировали кончину Юрия Лужкова

Максим Галкин

«Не стало Юрия Михайловича Лужкова. Выражаю самые искренние соболезнования его семье. У нас обычно восхваляют человека, пока он занимает должность и забывают, когда он теряет влияние. К деятельности Юрия Михайловича можно относиться по-разному, и он был разным мэром в разные годы. Но я отчётливо помню как москвич, что в свою первую пятилетку в эпоху надежд и политической наивности он был тем городским начальником, который полностью отвечал чаяниям большинства горожан, тогда он был поистине народным. И много сделал достойного. Потом многое менялось не в лучшую сторону, как это часто бывает с политическими долгожителями. Но я навсегда его запомню тем Лужковым 90-ых, который имел настоящую поддержку москвичей. Ещё раз соболезнования всем, кому этот яркий человек был дорог».

Сергей Шнуров

«Я давно к таким вещам
Стал спокоен. Может сдуру
Юра что-то запрещал.
Вскоре запретили Юру.
Говорили, что он крепкий,
Всех с женой переживут.
Будет бегать вечно в кепке,
Но никто не вечен тут.
Эх, Михалыч, ты эпоха,
Да, сегодня умер Мэр.
С ним Москве жилось неплохо,
Дико, мощно, например.
Не жалел он цвет-металла,
Какой жанр, такой век.
Почему мне грустно стало?
Яркий был он человек».

Тина Канделаки

«Умер второй мэр Москвы Юрий Лужков. В свое время его первый зам Владимир Ресин рассказывал мне историю о том, как они впервые оказались в Китае, и Юрий Михайлович пошел выбирать и мерить на себя куртку для своей жены Елены Батуриной, которую очень сильно любил, боготворил и носил на руках.

Юрий Лужков был невероятно амбициозным человеком, который, безусловно, видел себя в кресле президента России. Я думаю, что его жизнь еще не раз будет описана историками нашей страны, а этого удостаиваются только по-настоящему яркие люди.

Юрий Михайлович умер в Мюнхене, и в этом, конечно, что-то есть, при всей его эпохе на посту мэра Москвы и любви к нашему городу. Я не сомневаюсь, что сейчас найдутся желающие вспомнить ему его ошибки, перетряхивая прошлое».
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«Почему мне грустно стало?»: Сергей Шнуров и Максим Галкин прокомментировали кончину Юрия Лужкова фотографии
«Почему мне грустно стало?»: Сергей Шнуров и Максим Галкин прокомментировали кончину Юрия Лужкова фотографии
«Почему мне грустно стало?»: Сергей Шнуров и Максим Галкин прокомментировали кончину Юрия Лужкова фотографии
«Почему мне грустно стало?»: Сергей Шнуров и Максим Галкин прокомментировали кончину Юрия Лужкова фотографии
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