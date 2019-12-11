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На смену «Ёлкам»: Сергей Бурунов, Рина Гришина и Карина Мишулина

11 декабря
2019 год

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11 декабря 2019
9 декабря в киноцентре «Октябрь» прошла премьера новогодней комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», лишившейся, собственно, полицейского с Рублёвки Александра Петрова. Картину зрителям представили режиссер, сценарист и продюсер Илья Куликов, а также исполнители главных ролей – Сергей Бурунов, Роман Попов, Рина Гришина, Ростислав Гулбис и другие.

На смену «Ёлкам»: Сергей Бурунов, Рина Гришина и Карина Мишулина
фото: Ростислав Гулбис и Сергей Бурунов

На смену «Ёлкам»: Сергей Бурунов, Рина Гришина и Карина Мишулина
фото: Роман Попов

На смену «Ёлкам»: Сергей Бурунов, Рина Гришина и Карина Мишулина
фото: Рина Гришина

На смену «Ёлкам»: Сергей Бурунов, Рина Гришина и Карина Мишулина
фото: Илья Куликов

Продолжение одной из самых кассовых российских комедий привлекло на красную дорожку многих звезд отечественного шоу-бизнеса, среди которых были замечены: Андрей Гайдулян, Анна Котова-Дерябина, Полина Гренц, Карина Мишулина и другие.

На смену «Ёлкам»: Сергей Бурунов, Рина Гришина и Карина Мишулина
фото: Анна Котова-Дерябина

На смену «Ёлкам»: Сергей Бурунов, Рина Гришина и Карина Мишулина
фото: Анастасия Уколова

На смену «Ёлкам»: Сергей Бурунов, Рина Гришина и Карина Мишулина
фото: Андрей Гайдулян

На смену «Ёлкам»: Сергей Бурунов, Рина Гришина и Карина Мишулина
фото: Карина Мишулина

На смену «Ёлкам»: Сергей Бурунов, Рина Гришина и Карина Мишулина
фото: Ирина Вилкова

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» в прокате с 12 декабря 2019 года.

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На смену «Ёлкам»: Сергей Бурунов, Рина Гришина и Карина Мишулина фотографии
На смену «Ёлкам»: Сергей Бурунов, Рина Гришина и Карина Мишулина фотографии
На смену «Ёлкам»: Сергей Бурунов, Рина Гришина и Карина Мишулина фотографии
На смену «Ёлкам»: Сергей Бурунов, Рина Гришина и Карина Мишулина фотографии
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